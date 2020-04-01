美國770死單日最多！3774人病逝超越中國　18萬確診佔總人數21％

▲全球180國／地區染疫，85萬人確診。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國確診人數在台灣時間進入4月1日後，已突破17萬確診、3400死，超越中國死亡病例數，位居義大利和西班牙之後。此次新冠肺炎疫情在美國造成的死亡數，也已超越911事件的2996人；截至台灣時間1日清晨5點，全美統計突破18萬人確診，3774人病逝。

根據CNN一項即時統計，美國過去24小時內，新增至少770例死亡病例，創下疫情在本土爆發以來單日最多紀錄，而新增確診數仍持續在萬人以上。美國透過大量主動篩檢，確診病例天天以暴增成長，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，現在已有18萬4183人染疫，3774人病逝，比10萬5792人確診的義大利，還要多出近8萬例。

▲加州驚喜發現大量N95口罩。（圖／路透社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）於美東時間30日召開記者會「宣告大捷」，表示在重災區之一的加州倉庫裡翻箱倒櫃時，意外翻出自2011年累積到現在的3900萬個N95口罩，以及514具舊型呼吸器，對前線醫護來說，無疑是「號外！大清倉好消息！」

對比西岸突然冒出的奧援，東岸的紐約仍是全美疫情中心，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）30日當天才發出緊急呼籲，請求各地有能力協助的醫護人員，盡快前往紐約幫忙補足人力缺口。他也暴料緊鄰的紐澤西愛迪生市一處倉庫裡頭，囤積著為數眾多的呼吸器和醫療設備，而總統川普卻遲遲不願發放。

▲主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與哥哥紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）（圖／Chris Cuomo臉書、路透）。

不久後，古莫的胞弟、CNN當家主播克里斯‧古莫（Chris Cuomo）也傳出確診消息，克里斯發表推文表示，自己現在正隔離在家中地下室，但手上的節目不會停掉，會繼續在地下室向全國放送每晚9點的《Cuomo黃金時段》（Cuomo Prime Time）。

加上49歲的克里斯，CNN紐約辦公室已累計3例確診，絕大部份員工被通知在家工作。此措施事實上已持續數星期，主播大多在家裡或小型的辦公室內繼續播報新聞，公司辦公室則定期消毒。

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