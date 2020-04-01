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紐約州長主播弟確診！　熱血回應：被隔離在「家裡的地下室」繼續拍節目

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▲主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與哥哥紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）（圖／Chris Cuomo臉書、路透）。

▲CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo右）確診新冠肺炎，他的哥哥是紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）（圖／Chris Cuomo臉書、路透）。

記者林彥臣／綜合報導

紐約州是美國新冠肺炎（COVID-19）的重災區，之前才跟州長哥哥安德烈．古莫（Andrew Cuomo）在節目上鬥嘴「誰才是媽媽最喜歡的兒子」的CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo），確診感染新冠肺炎，他在推特上發文表示，現在被隔離在家中的地下室，繼續拍他的節目。

根據CNN報導，他表示現在的身體狀況還好，並會在家中繼續播出他每晚9點的節目「Cuomo黃金時段」（Cuomo Prime Time）。

克里斯還在推特上發文表示，如今在這個越來越困難的時期，「我才被確診感染冠狀病毒」最近幾天接觸了一些人，這些人後來也確診陽性，之前「我還發燒、寒顫、呼吸急促，我只希望不要把它傳染給孩子們還有克里斯蒂娜，那會讓我感到，比得這個病還糟」。

克里斯說，「我隔離在我家的地下室裡，我會在這裡繼續做我的節目，我們將以聰明、堅強、團結來戰勝一切」。

這是CNN在紐約工作區出現的第三例確診病例，絕大多數的員工被通知在家裡工作，這個措施已經實施了幾個星期，主播也在家中或小型辦公室播報，公司內的辦公室定時消毒。

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