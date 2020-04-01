梅西百貨數萬名員工放無薪假　早就規劃3年內關125家分店

▲梅西百貨公司。（圖／取自Macy`s官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到新冠肺炎在美國大流行，老牌連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）在30日無預警宣布，因為疫情帶來沉重的損失，旗下大部分的員工從本周開始放無薪假。據了解，梅西百貨所有的門市已經在17日暫時關閉，除此之外，為了降低開銷，也祭出暫緩發放股利和取消大量訂單等措施。

梅西百貨於1858年在美國紐約市成立，旗艦店位於紐約市先驅廣場，1924年在第7大道開張時曾被宣傳為「世界最大商店」，另外2個全國性旗艦店，分別設在舊金山的聯合廣場和芝加哥州街，旗下員工約有12.5萬人，最近因為疫情緣故，包括子公司 Bloomingdale's 和 Bluemercury 在內共775家分店全數暫停營業。

其實梅西百貨銷售陷入低迷早有傳聞，自2015年以來Macy’s已經關閉了一百多家門市，更曾在2月透漏計畫在未來3年內關閉125家門市，並縮編2000個職務，且關閉位於舊金山的辛辛那提總部和辦公室，以整合在紐約和亞特蘭大的業務。