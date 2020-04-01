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女脫北者驚爆：北韓集中營拿政治犯當「人體肥料」！

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▲北韓价川集中營的衛星照片。圖中的圈圈即是脫北者所指的：被拿來種蔬菜的政治犯墓地。（圖／翻攝自網路)

北韓价川集中營的衛星照片。圖中的圈圈即是脫北者所指的：被拿來種蔬菜的政治犯墓地。（圖／翻攝自衛星照片)

國際中心／綜合報導

一名女脫北者告訴人權委員會說，被關在北韓价川（Kaechon）集中營裡的政治犯，他們死後的遺體竟然被拿來當「人體肥料」！

這名化名金日順（Kim Il-soon）的女脫北者，自稱是從這座惡魔集中營裡逃出來的倖存者。她表示，集中營裡的農耕作非常成功，因為「被掩埋的屍體都被拿來充當了天然肥料」。她又說，集中營的警衛告訴勞動的囚犯說，「要在整片的耕地上均勻的埋葬屍體，好讓整塊農地都可以均勻的吸收養分」。

金日順是逃到韓國首爾後，向聯合國的「朝鮮（北韓）人權調查委員會」作出了上述讓人震驚的披露。她又說，有一次，一個小孩跑到山上尿尿，卻震驚發現，竟然有一隻手從地面上伸了出來，原因是當初的人沒有把它掩埋好。而種出來的蔬菜如大白菜、蘿蔔和菠菜，都要交給集中營的守衛和他們家人。

「朝鮮人權調查委員會」執行董事斯卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）說，上述證詞提醒了他們，即使在全球冠狀病毒大流行中，該政權也不關乎人類的生命。

他說：「北韓的領導階層為了維護自己的政權，不惜透過實施難以想像的殘酷行徑來迫害人民。正當全世界都在竭盡全力對抗新冠病毒危機時，金正恩政權仍繼續對其子民犯下違反人道、讓人髮指的罪行。」

价川集中營又被稱為「第一再教育營」，位於平壤以北約80公里的地方，據傳裡面關了2000至6000名政治犯。相關報導及更多照片請看這裡

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