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先探／陸復工潮　台灣上游產業熱身

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（圖／先探投資週刊 提供）

中國疫情近日逐漸穩定，各地陸續解除封城，工廠復工率穩健回升，經濟活動也開始重回正軌，帶領半導體上游的ＰＣＢ、ＩＣ設計產業營運率先回溫。

文／吳旻蓁

今年，原本應是５Ｇ商機的爆發年，整個半導體產業都相繼擴廠、增加資本額來展現高度期待，然而突如其來的新冠肺炎，打亂了整個產業鏈的樂觀情緒，一度造成中國逾八○座城市封城或封閉式管理，大多數經濟活動被迫暫停，導致人流、物流、金流中斷，為市場增添極大不確定性。

自一月二十三日疫情起源地武漢封城起至今，中國內部的疫情逐漸受到控制，但疫情在中國以外國家的影響似乎才剛開始，封城景況隨後在歐美各地上演，如今中國各地相繼解封、工廠逐步重回正軌，供需可以說全掌握在中國手中，且中國作為全球第一大製造工業國，復工情況好壞自然也成為市場矚目焦點。

請繼續往下閱讀...

ＰＣＢ重振旗鼓

在眾多電子供應鏈中，台灣印刷電路板（ＰＣＢ）產業算是較依賴中國的族群，整個產業中有高達六三％產能位於中國，其中又以健鼎、欣興、定穎等中國廠區營收占比較高，且多集中在湖北重災區，因此疫情剛爆發時，許多廠區僅剩下不到五成的留守率，最少的甚至只有平時產能的二到三成，也讓市場相當擔心將對台灣ＰＣＢ產業造成不小衝擊。

有著電子工業之母的ＰＣＢ，透過小小一片板子，串連起積體電路、電阻、電容等，讓訊號可以順利流通，在眾多電子產品及設備中扮演著不可或缺的角色。根據第一線供應商表示，三月中旬後，工廠的招工與復工均加緊腳步進行，物流、供貨秩序有機會加速回到正軌，營運可望陸續重回成長軌道、化解產業鏈卡關的問題。

南電營運好轉 股價走揚

供應鏈復工狀況良好，加上伺服器、資料中心、基礎建設等需求居高不下，表示ＰＣＢ廠商業績有望自第二季起回溫，甚至可能有大幅度的營收季增率可期；台灣電路板協會（ＴＰＣＡ）也認為，雖疫情使產業暫時面臨逆風，但上半年因稼動率下降及終端需求減少而遞延出貨的訂單，將有機會使下半年旺季更旺，更預估今年ＰＣＢ整體產值有望達到六八○○億。

ＰＣＢ營運成長力道逐步回溫，也激勵整個族群包含南電、華通、臻鼎ＫＹ、台郡、聯茂等股價跌深後強勢上漲，自近月低點累計回彈一成以上。其中，南電表現相當強勢，股價從二十三日低點，至二十七日止已反彈逾三○％，順利站回所有均線之上，甚至有望挑戰前波高點五八．八。

南電布局５Ｇ網通等高值化產品效益逐步顯現，在系統級封裝（SiP）載板需求良好，且網通、ＡＩ、高效運算（ＨＰＣ）銷售明顯增加，產品組合的改善帶動營運績效好轉，去年業績逐季成長，一九年全年合併營收達三一○．九四億，年增七．八％，為近五年高點，毛利率與營益率分別創近五年與八年高點，本業更是終止連七年虧損，另外，稅後淨利三．○八億、每股盈餘○．四八元，雙雙創下近四年高點、終止連三年虧損，可以說是全方面轉好。

南電因中高階產能均在台灣，受封城影響較輕微，加上今年因伺服器、ＡＩ、５Ｇ等需求促使其ＡＢＦ、ＢＴ等載板需求暢旺，產能有望維持滿載，法人看好，南電今年第二季營收可望季增達雙位數百分比，且全年營收則有機會挑戰雙位數成長，營運表現續揚可期。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2085期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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