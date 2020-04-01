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先探／4月行情順勢中

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（圖／先探投資週刊 提供）

國際股市從農曆年後急跌，各國連續降息或祭出寬鬆貨幣政策注資市場，轉眼間又出現跌點的三至四成反彈，不過各國紛紛進行邊境管制或禁止回國，經濟急凍依然是進行式，股市也不敢寄望V型反彈，拉回測試第二隻腳可能性大，將是偏向反覆震盪為主，選股上以殖利率高且具業績成長為主，搶跌深反彈宜點到為止。

文／方亞申

近一周來全球股市陸續反彈，且速度極快，例如費半指數一下就反彈總跌點的四五％，據統計，約有三分之一左右股市反彈超過三成，美國打開資金水龍頭無限制注資市場結果，直接購買企業債，令倒閉潮不會一下子就暴增。然而此次疫情對市場不管是生產或消費影響是巨大的。以美國最新公布請領失業金人口暴增超過三百萬人，可以說是創歷史紀錄，企業解雇或無薪假暴增。當然最重要參考是義大利及美國，前者是歐洲爆發疫情根源，且死亡人數超過中國居第一；後者是最後一個大爆發疫情大國，確診人數已超過十二萬人居全球之冠；由於西班牙死亡人數居第二，大國德國、法國確診人數快速上升，德國確診居第四名、已破四萬人，英國首相及王儲雙雙確診，顯見疫情尚未見到高峰。而俄羅斯及亞洲印度決定封國，中國也宣布禁止持有中國簽證外國人入境，全球幾乎有一半人口無法自由移動，見諸歷史是很難想像有這種現象，而這些封國拒入時間至少都要等到四月中下旬才會解禁，到時再看情況（西班牙原先禁止居民外出兩周，現在又延兩周）。這些都將影響到經濟發展。中國公布的前二月全國規模以上工業企業利潤總額為四．一七兆人民幣，年減高達三八．三％。

再者，新興市場這次疫情或不如大國，但股市及匯市跌幅是驚人的。ＭＳＣＩ新興市場指數ＥＴＦ今年迄今下降了二六％。新興市場債市流動性仍大量不足，且能源領域之外的估值還沒有下降到足以提供安全利潤的程度。印度、巴西等新興經濟體在危機發生前就處於困境，美元飆漲更加劇這些國家的財政壓力，因為這些國家與其企業背負美元債務，在本國貨幣暴跌時償還美元債務壓力更大。俄羅斯、墨西哥、哥倫比亞和奈及利亞在因應石油價格崩跌之際，債信評等還遭調降。最近宣布降息的印度緊急推出二二八億美振興濟經措施。但據估計，今年經濟成長將大幅低於三％，和印度成長目標六％ 相距甚遠。而類似推出振興方案還有新加坡，已推出四八○億星元（三三○億美元）的第二套刺激方案，韓國也推出上兆韓元刺激方案，都是要挽救經濟。最慘的像是俄羅斯盧布也從六一對一美元貶至八○兌一美元，貶值高過三成，而股市隨油價下跌近七成，今年累計跌幅逼近五成，股匯雙殺情況最嚴重，不可否認大國受疫情影響經濟活動；新興市場是股匯雙殺，全部都將影響終端消費。

請繼續往下閱讀...

新興市場股匯雙殺

在新興市場中台灣算是較好的，雖上市櫃公司今年最深累計各下跌三二％、三五％，但是台幣今年以來只貶值○．四％，外資今年以來賣超台股五二○○億元，相當於賣超一七三億美元，約占外資賣超新興市場兩成，貨幣竟未大貶；而從去年下半年以來累計賣超台股三三○○億元，約一一○億美元，但同時間台幣卻還升值約二．七八％，這與其他新興市場股匯雙殺大為不同，代表資金還是屬於淨流入。

不過，新興市場賣股及流動性危機是否解除，與歐美疫情一樣尚待觀察。而美國進入四月份陸續公布第一季財報，像是應材、科沃、skyworks等，不是撤回先前預估就是說將不如預期。即使像美光說財報不錯但股價還是下跌，市場寧願等待更多公司看法。尤其近一周股市反彈，費半強彈四五％、Nasdaq及標普加上道瓊強彈約三八％上下，屬於相當強的反彈，在政府灌注資金下，股市可以反彈，但接下來就要看基本面消費了，現階段已經很少聽到美國企業像過去兩年拚命實施庫藏股，反而認為要多保留現金，基本上美股至少需反彈至跌點的二分之一以上才算是落底，否則可能拉回再測試一次低點。

油價依舊是觀察指標

再者，油價還是在低檔二一美元上下徘徊，甚至再創十九．九二美元新低，美國撤回購買戰備原油，油價原本要反彈又拉回，一旦確認跌破二○美元，或有向十五美元測試支撐可能。油價是重要大宗物資，三個月不到下跌近七成，不論是企業或是產油國家所受傷害是很大的，俄羅斯面臨嚴重股匯雙殺。油價下跌，沙烏地阿拉伯及俄羅斯加上美國頁岩油等廠商角力，但是疫情影響全球近一半以上人口的經濟活動力，以至於需求下降也是主因；理論上，油價應先止跌才代表市場對此兩大因素極端反應到極點，隨後將視需求而反彈，但若是油價連低點都未見到，那對風險性資產跌夠沒有將是考驗，所以油價止跌、反彈到何處？是市場應該要密切追蹤的。據報導，這波下跌油國主權基金如挪威、沙烏地阿拉伯等賣超股票等風險性資產超過二二五○億美元，證實先前筆者所言，何時停止賣股將與油價呈現正相關。

再來當國際被動及主動基金急速從風險資產抽離資金後，令股市自然落底，再來看經濟基本面如何反彈，資金是否回來，一般這種情況發生，至少需要三至六個月，先是看疫情高峰見到、再來終端市場消費；各國積極灌注至少超過十一兆美元資金，可以預期，當市場再度下跌，各國救市措施將再度出爐，以美股為例，由於一個半月時間，四大指數修正三至四成，再跌破底機率一時之間將不容易再見到。尤其道瓊指數川普當選鐵板一八三二二點，應可視為較有效支撐。中長線而言將是來回震盪，以年線為反彈大壓力區。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2085期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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