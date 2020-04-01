　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／ 臺灣集中保管結算所提供

有鑑於新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延擴大，我國在防疫努力及成效上，倍受國際肯定，目前約1,950家上市(櫃)、興櫃公司依證交法第36條規定，必須要在6月底前召開股東常會，股東常會之召開通常屬室內集會，有增加群聚感染之風險，主管機關相當重視，因此指示集保結算所邀集有關單位研議相關因應及配套措施，並鼓勵投資人以「電子投票」參與股東會，行使表決權。

數位遏制防疫破口 上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會（圖／集保所提供）

▲以往股東常會多以室內大型集會方式進行。（圖／pixabay）


為使股東會順利召開，且兼顧防範疫情並維護股東參與會議之權利，配合政府超前佈署防疫措施之政策，集保結算所於109年3月4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券週邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會之參考。

請繼續往下閱讀...

數位遏制防疫破口 上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會（圖／集保所提供）

▲近三年股東常會親自出席人數統計表。（圖／集保所提供）

前述防疫作業指引，除參考衛福部疾管署最新公布之「COVID-19(新冠肺炎)」因應指引：公眾集會，並參酌股務作業實務訂定，主要內容包括股東會開會前的會場防疫設置、開會當日的規劃動線及防疫作業原則、因應疫情可能影響開會地點變更之配套措施及備援方案等；另外，股東如果要出席股東會現場，要配戴口罩，並配合量測體溫，如有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所，並建議回家休息或就醫治療。公司也要在開會通知書上載明這些配合防疫的事項，讓股東清楚瞭解公司的防疫措施。主管機關希望各公司能依據前述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會之相關細節，期能順利完成召開股東會。集保結算所表示，有關作業指引內容，未來也會視衛福部疾管署疫情公告作滾動式調整。

在疫情嚴峻的情況下，主管機關再次呼籲上市(櫃)、興櫃公司，多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會，電子投票方式不僅可使股東不必親自出席股東會現場，且操作簡單，無論以電腦版進入「股東e票通」網站外，集保也提供一般投資人利用「集保e存摺」APP或證券商下單APP連結電子投票平台行使表決權，充分將投票功能整合於存摺及下單軟體，只要一機在手，任何地方都能投票，不受地點拘束，而且採用電子投票視為親自出席股東會，同樣可以保障股東的權益，亦能與其共同扛起防疫責任，讓電子投票成為對抗疫情蔓延的最佳解藥！

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會（圖／集保所提供）

▲「股票E票通」網站（圖／集保所提供）
 

ET快訊
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

快訊／蔡英文：兩階段共1兆5百億元紓困！政府做產業及庶民後盾

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

兒犯詐欺在大陸服刑　母憂子出事「給兒同夥259萬」幫處理…全被騙光

特斯拉縮編內華達電池工廠75％員工　其餘產線將協助生產呼吸器

快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大、322、258案需要觀察

公車偷摸白皙女學生大腿「猛傻笑」　噁男說心聲：好香！一時情不自禁

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

財經熱門新聞

8個交易日慘賠7年獲利　華南永昌爆內控重大疏失

1、2月期發票千萬大獎　18張中獎

門市人員遭安全帽攻擊　亞太電信發聲明了

中信銀跟進加碼　房貸降2碼、信貸降3碼

騰訊音樂財團收購環球音樂10%股份！

快訊／美股開盤3大指數下跌　高盛：第2季萎縮34%

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

「光隆精密-KY」去年EPS 3.09元　擬配發現金股利3元

陸點頭　日月光把矽品娶進門

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

陸復工潮　台灣上游產業熱身

更多熱門

相關新聞

歸仁分局獲贈乳膠手套及巡守隊酒精乾洗手

歸仁分局獲贈乳膠手套及巡守隊酒精乾洗手

台南市歸仁分局巡守中隊中隊長黃宗榮，3月31日下午4時，由歸仁分局長梁仁輝等陪同，致贈歸仁分局員警乳膠手套3000雙及巡守隊酒精乾洗手200瓶，期能使警察人員及巡守隊隊員全面提升防護新冠病毒措施。

新北戶政櫃檯增設「安心防護板」

新北戶政櫃檯增設「安心防護板」

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

隔離檢疫補償金　免課所得稅

隔離檢疫補償金　免課所得稅

花蓮居家檢疫不孤單　愛奇藝20日免費陪追劇

花蓮居家檢疫不孤單　愛奇藝20日免費陪追劇

關鍵字：

股東會防疫上市上櫃興櫃

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面