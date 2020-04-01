除了勤洗手、戴口罩　醫師建議「防疫期」出門必注意的6件事

全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數不斷攀升，許多人為了防疫取消出國計畫，但上下班還是要搭乘公共運輸，假日免不了出門透透氣，該如何小心防範呢？

台大公衛指出，根據飽和傳染模式推估，新冠肺炎家戶感染率約46.2％。高於SARS、MERS，也高於流感，也就是說，家庭中有一人感染新冠肺炎，其他家人的感染率比流感還高出6倍。即便是輕症患者，其傳染力也是不容小覷，所以家中的隔離防護顯得更為重要。但接下來清明連假來臨，大眾運輸也進入高峰期，台灣也進入防疫決戰時間點，TVBS《健康2.0》邀請醫生們分享避免家戶感染發生，該如何從平常生活著手，以及大眾運輸工具，要如何「搭」才安心！

勤洗手、戴口罩

新加坡根據輕症患者病房的廁所做樣本檢測，研究報告發現共有16個地方有病毒存在，前6名包含椅子、空調抽風、床頭燈開關、洗臉盆、門把，而第一名就是地板！可見新冠肺炎輕症患者，傳播病毒的感染力也不容忽視！要預防家戶感染，有新冠肺炎感染疑慮的人，除了做好隔離、檢疫及健康自主管理，家中其他人也要勤洗手、戴口罩，若徹底若實這兩大動作，可將感染機率降到20%。

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避免坐在冷氣出風口

預防新冠肺炎感染，除了保持一公尺，大約兩人肩膀寬的社交距離。清明連假的運輸高峰，當人群聚集密閉空間，敏盛醫院研究副院長江坤俊提醒，一定要戴上口罩！因為平常咳出來的飛沫，6微米以上最遠只能傳播2公尺，3~4微米的飛沫量雖不多，也不能飛太遠，但若被空調的風一吹，傳播距離就可能到4、5公尺。所以搭乘大眾運輸工具，要避免坐在冷氣出風口。若出風口就在頭上，可以將出風口關起來或吹往其他方向，才不會將病菌吹向自己。

儘量選擇靠窗的座位

除了擔心空氣傳播，許多人都會接觸的廁所門把、托盤桌，也要少碰，降低傳染風險。若坐靠走道座位要多加小心！江坤俊表示，有研究發現坐在靠窗座位上的人比較不會離開座位，會離開座位上廁所的乘客占約43％；而座位靠走道的乘客，卻高達80％會離開座位上廁所，大大增加與其他人互動或接觸的機會，也因此增加感染機率，建議買票時盡量避免靠走道的座位。

小心無意識的摸臉

除了握手、親吻可能造成傳染，很多人會無意識的摸臉，這不經意的小動作也成為防疫缺口！耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，2015年澳洲雪梨大學，利用錄像帶，觀察影片中醫科學生的面部觸摸行為，26位醫科生中，每人平均每小時觸摸 23 次，當中44%是觸及眼睛、鼻或嘴！平均每個人一天接觸自己的臉的次數可達400-600次。

敏盛醫院研究副院長江坤俊解釋，之所以一再強調不要摸臉，是因為新冠病毒會經由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染，另外也可能透過接觸傳染，經由黏膜入侵人體。也就是說，如果手沾到病毒，摸臉時又接觸到「眼、口、鼻」的黏膜，或是將病毒帶到五官黏膜附近，就容易造成感染。

隨時戴護目鏡或太陽眼鏡

眼睛黏膜，是唯一裸露在外的黏膜組織，雖有保護作用，但也可能使得病毒、細菌附著時間變長而提高感染風險。中醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山也分享自己看診時，絕對會戴護目鏡或太陽眼鏡，避免感染。他建議要保護眼睛黏膜，若沒有近視，可以買偏向茶色、灰色、綠色，沒有度數的太陽眼鏡防護。想要增強眼睛免疫力，則可以多補充Omega-3，提升淚液品質，增強淚液的殺菌防護力。

注意鼻腔黏膜保養

在防疫關鍵期，鼻腔黏膜的保養非常重要，挖鼻孔、過敏都可能會造成鼻腔黏膜受損，要修護鼻腔黏膜，耳鼻喉科醫師陳亮宇建議，除了可補充微量的鈣離子，增進鼻黏膜上皮的恢復，鉀離子也可降低急性發炎反應。

※YOYO SU

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