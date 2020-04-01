　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除了勤洗手、戴口罩　醫師建議「防疫期」出門必注意的6件事

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數不斷攀升，許多人為了防疫取消出國計畫，但上下班還是要搭乘公共運輸，假日免不了出門透透氣，該如何小心防範呢？

台大公衛指出，根據飽和傳染模式推估，新冠肺炎家戶感染率約46.2％。高於SARS、MERS，也高於流感，也就是說，家庭中有一人感染新冠肺炎，其他家人的感染率比流感還高出6倍。即便是輕症患者，其傳染力也是不容小覷，所以家中的隔離防護顯得更為重要。但接下來清明連假來臨，大眾運輸也進入高峰期，台灣也進入防疫決戰時間點，TVBS《健康2.0》邀請醫生們分享避免家戶感染發生，該如何從平常生活著手，以及大眾運輸工具，要如何「搭」才安心！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

勤洗手、戴口罩

新加坡根據輕症患者病房的廁所做樣本檢測，研究報告發現共有16個地方有病毒存在，前6名包含椅子、空調抽風、床頭燈開關、洗臉盆、門把，而第一名就是地板！可見新冠肺炎輕症患者，傳播病毒的感染力也不容忽視！要預防家戶感染，有新冠肺炎感染疑慮的人，除了做好隔離、檢疫及健康自主管理，家中其他人也要勤洗手、戴口罩，若徹底若實這兩大動作，可將感染機率降到20%。

請繼續往下閱讀...

避免坐在冷氣出風口

預防新冠肺炎感染，除了保持一公尺，大約兩人肩膀寬的社交距離。清明連假的運輸高峰，當人群聚集密閉空間，敏盛醫院研究副院長江坤俊提醒，一定要戴上口罩！因為平常咳出來的飛沫，6微米以上最遠只能傳播2公尺，3~4微米的飛沫量雖不多，也不能飛太遠，但若被空調的風一吹，傳播距離就可能到4、5公尺。所以搭乘大眾運輸工具，要避免坐在冷氣出風口。若出風口就在頭上，可以將出風口關起來或吹往其他方向，才不會將病菌吹向自己。

儘量選擇靠窗的座位

除了擔心空氣傳播，許多人都會接觸的廁所門把、托盤桌，也要少碰，降低傳染風險。若坐靠走道座位要多加小心！江坤俊表示，有研究發現坐在靠窗座位上的人比較不會離開座位，會離開座位上廁所的乘客占約43％；而座位靠走道的乘客，卻高達80％會離開座位上廁所，大大增加與其他人互動或接觸的機會，也因此增加感染機率，建議買票時盡量避免靠走道的座位。

小心無意識的摸臉

除了握手、親吻可能造成傳染，很多人會無意識的摸臉，這不經意的小動作也成為防疫缺口！耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，2015年澳洲雪梨大學，利用錄像帶，觀察影片中醫科學生的面部觸摸行為，26位醫科生中，每人平均每小時觸摸 23 次，當中44%是觸及眼睛、鼻或嘴！平均每個人一天接觸自己的臉的次數可達400-600次。

敏盛醫院研究副院長江坤俊解釋，之所以一再強調不要摸臉，是因為新冠病毒會經由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染，另外也可能透過接觸傳染，經由黏膜入侵人體。也就是說，如果手沾到病毒，摸臉時又接觸到「眼、口、鼻」的黏膜，或是將病毒帶到五官黏膜附近，就容易造成感染。

隨時戴護目鏡或太陽眼鏡

眼睛黏膜，是唯一裸露在外的黏膜組織，雖有保護作用，但也可能使得病毒、細菌附著時間變長而提高感染風險。中醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山也分享自己看診時，絕對會戴護目鏡或太陽眼鏡，避免感染。他建議要保護眼睛黏膜，若沒有近視，可以買偏向茶色、灰色、綠色，沒有度數的太陽眼鏡防護。想要增強眼睛免疫力，則可以多補充Omega-3，提升淚液品質，增強淚液的殺菌防護力。

注意鼻腔黏膜保養

在防疫關鍵期，鼻腔黏膜的保養非常重要，挖鼻孔、過敏都可能會造成鼻腔黏膜受損，要修護鼻腔黏膜，耳鼻喉科醫師陳亮宇建議，除了可補充微量的鈣離子，增進鼻黏膜上皮的恢復，鉀離子也可降低急性發炎反應。

※YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

一時手賤，擠破痘痘，該如何後續保養？

關於生理期女孩們必須知道的16件事

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
同捆2孩溺亡…孕婦情人節甜喊「愛老公」　臉書PO文停在女兒睡
Gogoro降價3萬有找！VIVA Lite減3000元　新
日本升級「對台灣旅遊警示」　研議入境者全面隔離14天
美國770死單日最多！3774病逝超越中國　18萬確診佔總人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜

除了勤洗手、戴口罩　醫師建議「防疫期」出門必注意的6件事

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」各地天氣出爐

台師大男學生「生活單純、無出國」也染疫　感染源不明累積8例

陳時中曝光確診者社會成本　每1人竟要「耗費210萬！」

國民健康署貼文露玄機　「郭董出手了」指示永齡基金會出錢出力防新冠肺炎

證實了！ 陳其邁曝「口罩實名制3.0」將上路　2步驟秒買到

離梅雨季還有一個月　白河水庫快見底蓄水量只剩3.2％

花蓮居家檢疫不孤單！　愛奇藝提供20日免付費陪你追劇

計程車、遊覽車融資展延利息補貼要點出爐　1.6萬輛車搶申請

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜

除了勤洗手、戴口罩　醫師建議「防疫期」出門必注意的6件事

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」各地天氣出爐

台師大男學生「生活單純、無出國」也染疫　感染源不明累積8例

陳時中曝光確診者社會成本　每1人竟要「耗費210萬！」

國民健康署貼文露玄機　「郭董出手了」指示永齡基金會出錢出力防新冠肺炎

證實了！ 陳其邁曝「口罩實名制3.0」將上路　2步驟秒買到

離梅雨季還有一個月　白河水庫快見底蓄水量只剩3.2％

花蓮居家檢疫不孤單！　愛奇藝提供20日免付費陪你追劇

計程車、遊覽車融資展延利息補貼要點出爐　1.6萬輛車搶申請

宇珊年下男新歡起底！　「姐夫是宇宙人小玉」Double Date獲未來婆婆認證

先探／4月行情順勢中

法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！　深夜大街「濃濃恩愛20小時」全被拍

踢爆N號房記者遭「恐怖威脅」！潛入群組驚覺1共通點　趙主彬嗆：我很厲害

正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜

曾之喬遭爆出走華研「轉型當SEAFOOD網紅」　87字如來宗官網讚頌文曝光！

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！　他贍養費一毛不付「翻臉互譙內幕曝光」

美羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

陳時中：1人確診耗210萬社會成本

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

觀光局高官上班接兒　被記大過

「郭董出手了」防新冠肺炎

證實了！ 陳其邁曝「口罩實名制3.0」將開放

憂清明大爆發！名醫曝「4天超宅行程」：拜託，待在家裡

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

更多熱門

相關新聞

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲31日於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議，經由各局處整合提出6點注意事項與計畫。

隔離檢疫補償金　免課所得稅

隔離檢疫補償金　免課所得稅

花蓮居家檢疫不孤單　愛奇藝20日免費陪追劇

花蓮居家檢疫不孤單　愛奇藝20日免費陪追劇

1人買全家口罩更方便？他：為啥不能一次領？

1人買全家口罩更方便？他：為啥不能一次領？

100人大班授課需全戴口罩　教育部公告授課方式

100人大班授課需全戴口罩　教育部公告授課方式

關鍵字：

VogueTaiwan口罩防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

張鈞甯、陳意涵爆「閨蜜決裂」！

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

交通部：大眾運輸4/1戴口罩　北桃難配合

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面