100億！騰訊音樂財團收購環球音樂10%股份　下秒股價上漲3.77%

▲騰訊音樂收購環球音樂10%股份。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸最大網路公司騰訊旗下的子公司「騰訊音樂」，自去年就有意收購法國威望迪集團（Vivendi）旗下「環球音樂」的10%股份，終於在今（31）日完成價值約30億歐元（約新台幣100億元）的交易。騰訊音樂完成股權收購後，股價漲了3.77%。

綜合媒體報導，騰訊與維旺迪於2019年12月31日簽署投資協議，當時表示將在3個月後完成交易。在2021年1月15日之前，參與收購的財團可按上述交易中的相同企業價值額外收購「環球音樂」最多10%的股權。

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同時，騰訊音樂與環球音樂集團還達成協議，授予騰訊音樂一項認股權，可在上述交易完成後的兩年內，收購環球音樂集團大中華區業務的少數股權。

據悉，騰訊已經擁有全球最受歡迎的音樂流媒體服務，包括瑞典的Spotify、印度的Gaana、騰訊音樂娛樂集團，以及亞洲串流媒體應用程式Joox。至於環球公司，旗下擁有五間唱片公司，及一些具有劃時代的代表，像是滾石樂隊、艾爾頓·強（Elton John）、查克·貝里（Chuck Berry）和摩城唱片（Motown），而大部分收入仍然來自北美和歐洲，它們佔該部門上半年錄製音樂銷售額的四分之三以上，而亞洲僅佔14％。

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