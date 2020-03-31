沙國國王霸氣包下確診病患治療費　4月再進120萬噸小麥作儲糧

▲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

沙烏地阿拉伯受到新冠肺炎疫情影響，衛生部長Tawfiq Al Rabiah在當地時間30日宣布，國王沙爾曼（King Salman）將支付在疫情期間，所有確診病患就診、檢驗和治療的所有醫療花費，同時希望所有沒有出現病狀的人，可以趕快去檢驗是否感染新冠肺炎。

Tawfiq Al Rabiah表示，沙爾曼國王日以繼夜地關心著國內的疫情，上週還主持了20國集團（G20）線上峰會，敦促G20領袖採取「有效協調」的行動，對抗由疫情引發的全球危機。

因為疫情嚴峻的關係，沙烏地阿拉伯的農業部擔心國內會發生糧食短缺的問題，目前已經採取措施增加小麥的供應，從4月開始會進口120萬噸的小麥，從而增加超過100萬的戰備儲糧。

#BREAKING: #SaudiArabia's King Salman has ordered #coronavirus treatment for all of those in need of medical care, including visa violators. https://t.co/InC37H1V9h — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) March 30, 2020

目前沙烏地阿拉伯已經暫停了國際航班和關閉大多數的公共場所，並在部分地區實施宵禁，在首都利雅得和聖城麥加、馬迪納都執行嚴格的出入管制。

因為沙烏地之前曾有對抗中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）的防疫經驗，多少有為這次新冠肺炎的疫情有所幫助，截至30日為止，境內累積有611例確診病例，其中有5例死亡。