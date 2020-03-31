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回應川普國防生產法　福特投入呼吸器生產...百日產5萬台　

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▲▼福特。（圖／路透）

▲福特汽車。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普曾根據《國防生產法》（Defense Production Act），要求包括通用汽車（General Motors）和福特汽車等企業合作，藉此生產呼吸器。福特汽車在30日（當地時間）表示，已經與美國技術公司通用電氣（General Electric Company）的醫療部門合作，在未來100天內將在密西根州的工廠製造5萬台呼吸器，用來治療新冠肺炎病患，接下來每個月可以穩定生產3萬台。

福特汽車表示，簡化過後的呼吸器設計，已經獲得食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）的批准，可以滿足大部分新冠肺炎患者的要求，目前已經雇用全美汽車工人聯合會 (United Auto Workers)旗下的500名員工，將投入呼吸器的生產作業，進入生產線前會執行全面的防疫措施。

根據《路透社》報導，呼吸器將從4月20號開始生產，預計到4月底可以生產1500台，到了5月底則可以到達1.2萬台，一直到7月4日希望可以生產5萬台。

通用汽車公司也表示，計畫今年夏天在印州的工廠，每個月可以生產約1萬台的呼吸器。此外，福特的工程師也正與通用電氣合作，在威州製造另一款不同於20日開始生產的呼吸器。

受到疫情的嚴重影響，美國有多州向川普政府和醫療器材製造商請求，希望可以加快呼吸器的生產作業，以應對出現呼吸困難的患者激增的現象。紐約已經有醫院讓2名病患使用同一台呼吸器的情形出現了。

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