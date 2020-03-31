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全面線上徵才！鴻海LinkedIn幽默發文　「FOXCONN」全都保持2公尺安全距離

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▲全面線上徵才！鴻海LinkedIn幽默發文　「FOXCONN」全都保持2公尺安全距離。（圖／翻攝鴻海）

▲鴻海在LinkedIn幽默發文，特別將「FOXCONN」每個字都保持2公尺安全距離。（圖／翻攝鴻海）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，鴻海（2317）今年校園徵才首度全面採取線上進行，不僅正式啟用徵才專屬的LINE官方帳號，並開啟全球最大的求職網站LinkedIn的官方帳號，而且響應今（31）日安全距離規範，幽默發文讓「Foxconn」全都保持2公尺安全距離。

鴻海啟用LinkedIn官方帳號，響應中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到「人與人之間在室外要保持1公尺、室內要1.5公尺的安全距離」一說，特別在LinkedIn幽默發文，特別將「FOXCONN」每個字都保持2公尺的安全距離，並預示鴻海將採取全面線上徵才。

請繼續往下閱讀...

鴻海因應疫情擴散，針對2020年校園徵才，首次採取線上進行，透過校園發送QR Code線上填寫簡歷，並正式啟用LINE官方帳號、LinkedIn等平台招募人才，若應聘新鮮人獲得應徵通知，後續將會透過線上管道測試、線上面試與面談。

鴻海強調，目前校園人才招募透過LINE帳號、LinkedIn等平台配合，除了增加多元管道招募人才之外，同樣希望透過LinkedIn平台來做企業形象，並瞄準電動車 (EV)、數位健康(Digital Health)、機器人(Robotics)三大未來產業，期望招募到相關人才。

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