王道銀出手救B型企業、社企　融通貸款方案最高600萬年利率1%

▲響應政府政策，王道銀行推出「B型企業與社會企業融通貸款專案」，協助B型企業與社會企業度過難關。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內中小企業，王道銀行（O-Bank）今（31）日宣布，從4月1日起推出「B型企業與社會企業融通貸款專案」，提供額度最高600萬元、年利率1%的優惠貸款，並提供多項申貸手續費減免等優惠，以響應政府政策，並協助B型企業與社會企業共同度過難關。

王道銀行副董事長駱怡君表示，王道銀行推出「B型企業與社會企業優惠融通貸款專案」，是希望能以金融資源的支持，有效減緩疫情對B型企業和社會企業的影響，貸款額度最高可達新台幣600萬，以一般年利率1%以內的中小企業新冠肺炎融通貸款而言，額度算是相當高。

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因應疫情對中小企業的衝擊，同時響應央行協助受肺炎疫情影響的中小企業融通貸款方案的政策，王道銀行推出「B型企業與社會企業融通貸款專案」，貸款額度最高可達新台幣600萬元，貸款優惠利率則以央行專案融通利率固定加0.75%，若以目前央行專案融通利率0.25%計算，貸款年利率僅1%。

至於該專案的對象範圍，王道銀指出，針對符合《中小企業認定標準》第2條，且同時為獲得國際B型企業認證的本國企業、或為於社團法人台灣公益團體自律聯盟「社會企業登錄平台」登錄的社會企業，提供徵提擔保品的優惠貸款。

「B型企業與社會企業融通貸款專案」從2020年4月1日起開始受理，至2021年3月27日止，浮動計息。此外，王道銀行更提供相關手續費全免，包括免帳戶管理費、免授信條件變更作業費等，若提前還款，也不須繳納違約金，以實際行動支持B型企業與社會企業的發展。