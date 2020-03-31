力挺政府新一波紓困　中信銀加碼房貸降2碼、信貸降3碼

▲為響應政府各項防疫政策，中信金啟動多項寬緩機制，協助受疫情影響的客戶共度難關。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，一般民眾、商家、企業備受衝擊，中信金為響應政府各項防疫政策，今（31）日宣布全面啟動多項寬緩機制，配合政府政策針對受疫情影響的個人或企業，調降房屋貸款利率0.50%（2碼）、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75%（3碼）。

中信金表示，企業周轉金貸款展延或提供優惠利率等項目，提供寬緩繳款及利率調降措施，協助一般民眾及中小企業資金寬緩與紓困振興，目前受理金額合計近20億元，中國信託與全民一同防疫。

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中信金控旗下中信銀行為協助受疫情影響的民眾，今年2月初已啟動寬緩機制，受疫情影響之個人或企業（發生確診、防疫相關醫療人員、無薪假及營收下滑15%的公司負責人）持相關證明之文件，即可提出申請本金或利息緩繳3至6個月。

另針對寬緩期間的違約金、循環利息等費用，中信銀指出，迄今已協助受理逾600名個人及中小企業客戶申請，其中個人緩繳帳款金額達15億元，中小企業寬緩貸款金額達5億元。

此外，自今年4月23日起，中信銀行將陸續對個人房貸、信貸及信用卡全面調降放款指標利率0.28%，優於央行降息的0.25%。

針對受疫情影響的客戶，即日起至今年9月30日止，可持相關證明文件申請辦理額外加碼降息，提供貸款餘額1,000萬元以內，與放款指標利率合計房貸調降0.50%，信貸及信用卡調降0.75%，減免期間為6個月，並提供信貸前3期0.66%優惠利率方案，提供客戶短期紓困資金調度使用。

至於受疫情衝擊的中小企業也推出關懷方案，將協助展延周轉金貸款或寬限期最長12個月，對於營收下滑達15%以上的受災企業，提供舊貸展延、營運資金、振興資金貸款、利息補貼等，補貼利率最高按中華郵政2年期定期儲金機動利率加碼1%，協助中小企業申辦紓困貸款。