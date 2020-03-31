　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情衝擊7家上市櫃公司財報難產　東貝光電未獲准展延明暫停交易

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲受到疫情影響，2019年財報無法如期出爐，金管會表示，目前有7家上市櫃公司申請展延。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，會計師事務所難派人赴陸執行審計工作，儘管可使用替代查核方案，不過仍有多家財報難產，向主管機關申請展延，金管會今（31）日表示，目前有7家上市櫃公司申請展延，其中有6家皆可在4月底前完成，另有一家東貝光電則因沒有會計師出具相關展延文件而未核准，需在4月1日暫停交易。

金管會證期局副局長張振山表示，目前有7家上市櫃公司申請財報展延，其中光麗KY、太設、勝悅KY、如興、東森、大略KY共6家上市櫃公司受到大陸封城影響，會計師出具文件表示無法使用替代查核，導致財報無法如期出爐。

請繼續往下閱讀...

不過，張振山指出，由於這6家皆有出具解決方案與預定公告時程，因此獲准申請展延，其中光麗KY到4月24日即可完成去年的財報，其餘5家則是4月30日可完成。

另有1家東貝光電申請展延未獲核准，張振山說，由於現在會計師更換中，現在處於沒有會計師的狀態，因此未核准申請展延，且須在4月1日公告暫停交易，目前已洽新會計師事務所接手查核工作，積極處理無法即時查核簽證等相關問題，將會盡快對外公布財報。

ET快訊
砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現　一排正妹業務
快訊／全球新冠肺炎「確診破80萬人」　死亡累積達3萬8千例
快訊／涉掏空22億害528人瞬間失業　遠航董座張綱維800萬
住宿率剩1成！台北「神旺飯店」撐不下去　4/30停止住房服務
教育部公告疫情停課、復課、授課方式！大學百人課程全戴口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

隔離、檢疫1000元補償金　財政部核釋免所得稅

金管會點頭答應了！　兆豐銀設雅加達代表人辦事處

上市櫃公司自救買庫藏股破600億　電子零組件占最多

先探／史上最大宅經濟潮

疫情衝擊7家上市櫃公司財報難產　東貝光電未獲准展延明暫停交易

千億目標仍不動！民間參與公共建設　首季年減逾六成

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

燦坤董座人選確認　林技典接掌

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

迪士尼高層帶頭減薪！董事長不領薪、CEO薪資砍半　高階主管減薪20%起跳

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

隔離、檢疫1000元補償金　財政部核釋免所得稅

金管會點頭答應了！　兆豐銀設雅加達代表人辦事處

上市櫃公司自救買庫藏股破600億　電子零組件占最多

先探／史上最大宅經濟潮

疫情衝擊7家上市櫃公司財報難產　東貝光電未獲准展延明暫停交易

千億目標仍不動！民間參與公共建設　首季年減逾六成

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

燦坤董座人選確認　林技典接掌

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

迪士尼高層帶頭減薪！董事長不領薪、CEO薪資砍半　高階主管減薪20%起跳

愚人節不可拿疫情開玩笑　蔡英文：散播不實訊息最高罰300萬

隔離、檢疫1000元補償金　財政部核釋免所得稅

猜拳決定硬上順序！2國中渣男「灌醉毀容」女學生　事後開心出遊狂否認

快訊／防疫新政策！金門縣民返國「在台檢疫14天」才可回金門

力爭活下來！華為輪值董事長：2020年是最艱難的一年

哥哥連最後一面都沒見到！　志村健「生前最後遺言」曝光

張綱維激辯3.5小時！律師自爆曾任遠航重整人　法官當場解除委任請出法庭

離梅雨季還有一個月　白河水庫快見底蓄水量只剩3.2％

揭志村健暖舉「很照顧鄧麗君」　曹西平深夜曝台綜內幕：我的年代都在學他

東京老字號豬排「銀座梅林」首度進駐台灣　3款必吃經典原汁原味引進

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

財經熱門新聞

裕隆2019年慘虧244億元！將減資36%彌補虧損

王品股東會紀念品出爐！網嗨：2200元餐飲禮券「史上CP值最高」

台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

郭台銘致上最深敬意　臉書追悼郝柏村

泰山沒有賺很大　卻懷金雞母人人都想搶

影／金融股怎麼選？　財經專家：3大條件挑出這5檔存股標的

王品股價跳空漲停　網嗨：零股可換2200元餐券

「85元換2200餐券」最終日　王品直接跳空近漲停

謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

台灣不織布換澳洲422萬瓶酒精原料　二度防疫外交創雙贏

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

口罩國家隊產量突破1300萬片　經濟部小編淚謝：片片皆辛苦

張忠謀寫序誇張淑芬　愛妻：嘴巴可以講

燦坤又傳董事長異動　陳彥君回鍋4個月閃辭

更多熱門

相關新聞

「神旺飯店」4/30停止住房服務！

「神旺飯店」4/30停止住房服務！

新冠肺炎衝擊全球旅宿、飯店業，全台多間飯店因住房率下降而被迫暫停營業。位於台北忠孝敦化站附近的「神旺大飯店」也撐不下去，將從4月30日之後暫停客房服務，另外，館內的自助餐也取消，改成個人式簡餐的型態。

周天成：臉上口罩壓痕是守護台灣光榮記號

周天成：臉上口罩壓痕是守護台灣光榮記號

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

開發金暫緩併中壽　金管會說重話

開發金暫緩併中壽　金管會說重話

即／西班牙單日暴增9222例確診

即／西班牙單日暴增9222例確診

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎會計師財報疫情上市櫃金管會

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面