疫情衝擊7家上市櫃公司財報難產　東貝光電未獲准展延明暫停交易

▲受到疫情影響，2019年財報無法如期出爐，金管會表示，目前有7家上市櫃公司申請展延。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，會計師事務所難派人赴陸執行審計工作，儘管可使用替代查核方案，不過仍有多家財報難產，向主管機關申請展延，金管會今（31）日表示，目前有7家上市櫃公司申請展延，其中有6家皆可在4月底前完成，另有一家東貝光電則因沒有會計師出具相關展延文件而未核准，需在4月1日暫停交易。

金管會證期局副局長張振山表示，目前有7家上市櫃公司申請財報展延，其中光麗KY、太設、勝悅KY、如興、東森、大略KY共6家上市櫃公司受到大陸封城影響，會計師出具文件表示無法使用替代查核，導致財報無法如期出爐。

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不過，張振山指出，由於這6家皆有出具解決方案與預定公告時程，因此獲准申請展延，其中光麗KY到4月24日即可完成去年的財報，其餘5家則是4月30日可完成。

另有1家東貝光電申請展延未獲核准，張振山說，由於現在會計師更換中，現在處於沒有會計師的狀態，因此未核准申請展延，且須在4月1日公告暫停交易，目前已洽新會計師事務所接手查核工作，積極處理無法即時查核簽證等相關問題，將會盡快對外公布財報。