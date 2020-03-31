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全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

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▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲俄羅斯過去5年來花費超過400億美元購買黃金來充實國庫，目前俄羅斯央行持有的黃金儲備價值約為1200億美元。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球最大黃金買家俄羅斯周一（30日）宣布，自4月1日起將停止購買黃金。截至稍早，6月黃金期貨價格下跌1.65%至1,616.1美元。

據彭博報導，俄羅斯過去5年來花費超過400億美元購買黃金來充實國庫，但俄羅斯中央銀行周一宣布，將自4月1日起停止購買黃金，但沒有解釋此舉緣由。分析師認為，俄羅斯現有的黃金儲備量已足夠，可能不需要再更多。

請繼續往下閱讀...

近幾周來，由於新冠肺炎疫情的蔓延，黃金已成為相當受歡迎的投資選項。鑒於金價攀升至近7年高點，而國際投資者正尋求避險資產，俄羅斯交易商可能迫切希望將黃金出售。ING首席俄羅斯經濟學家Dmitry Dolgin表示，俄國央行正在向黃金黃金賣方發出信號，將供應重新定向外部，「目前全球的需求正處於高點。」

對新冠肺炎疫情的恐慌及各國央行的大量的刺激措施助長了黃金的漲勢。但即便世界各地的保險庫中存放著成千上萬噸金條，也很難在需要的時間點獲得。

黃金通常是以普通商業航班運送，但由於疫情，已有無數航班被取消了。而來自俄羅斯的更多黃金則可以緩解市場緊張。莫斯科Lanta Bank貴金屬部門副主管Eduard Rybkin表示，供應商可能會選擇包機的方式來向買家供貨。包括倫敦、印度、土耳其、新加坡等地的買家皆有需求。

近年來，俄羅斯大量採購一直是黃金市場的主要支柱，在投資者拋棄避險資產、轉投高風險高收益率資產的時候支撐了金價。目前俄羅斯央行持有的黃金儲備價值約為1200億美元，站該國國際儲備的20%，不僅處於歷史較高水平，也高於其他中央銀行。

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