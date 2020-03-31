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千億目標仍不動！民間參與公共建設　首季年減逾六成

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▲高雄火車站東舊宿舍區都更案簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄火車站東舊宿舍區都更案為今年首季促參案件最大亮點。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部促參司今（31）日表示，民間參與公共建設的案件今年首季招商約有18件，民間投資金額有179億元，相較於去年的25件、507億元確實名減下滑，年減64%。

但是，外界好奇，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，才會造成首季招商並不亮眼，是否會調整今年目標。促參司表示，有時候首季的件數、金額不高，但是當年卻創下歷史新高紀錄，所以目前還未要調整今年民間投資金額達1000億元的目標。

請繼續往下閱讀...

根據促參司統計，今年直轄市辦理促參案件共計7件，其中桃園市是今年首季直轄市的招商王，共計有2件，投資金額有15.6億元；而台中市與新北市則都已經開張，分別有1件與4件，投資金額8600萬與2300萬元。

而在18案件中，最大亮點是交通部所辦的台鐵高雄火車站東舊宿舍區都市更新案，投資金額81.6億元；第二大案仍是交通部所舉辦，為台中港工業專區地上權案，投資金額達36.81億元。

還有經濟部辦理的桃園市大園區大型物流中心BOO案，民間投資金額26.4億元；而桃園市可成為首季直轄市招商王其中有一件，為桃園捷運A8（長庚醫院站）轉運站案，投資金額也有15.6億元。

促參司表示，因應嚴峻的疫情對國內經濟社會的衝擊，財政部為協助減輕促參民間機構財務負擔，已經通函請各主辦機關依據權責依個案事實及投資契約約定，研議土地租金或權利金分期，緩繳或減收事宜。

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