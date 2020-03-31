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華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議

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▲華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議。（圖／華碩提供）

▲華碩推出「ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（31）日宣布，ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組將在4月8日正式上市，以因應新冠肺炎（COVID-19）疫情的企業異地辦公方案，並支援跨系統平台，適合在家辦公視訊會議及校園防疫遠距教學。

因應疫情的遠距溝通需求，華碩與Google攜手在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案「ASUS Hangouts Meet hardware kit套組」，成為台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌，內容包含ASUS Chromebox 3迷你電腦、觸控螢幕、4K UHD網路攝影機及高品質揚聲器麥克風。

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▲華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議。（圖／華碩提供）

▲華碩「遠距會議套組」最多可支援250人參與會議。（圖／華碩提供）

華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組於歐美地區已銷售多年，品質及效能深獲各界客戶肯定，相信在台上市之後，將是政府、企業、校園，甚至是醫療院所，應用於遠距會議、遠距教學或遠距診療的最佳防疫夥伴。

華碩表示，ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組，搭配Google Hangouts Meet軟體即可多人同時異地使用，無論是Android、iOS平台的行動通訊或Windows、macOS個人電腦設備，只要搭配Google Cloud雲端服務，就可即時進行遠距線上會議。

華碩指出，有別於其他遠距會議軟體執行表現受限於用戶終端設備規格，ASUS Hangouts Meet hardware kit可完美整合軟硬體，無論與會成員身在何處，只要藉由電腦、手機或會議室就可以參與會議。

▲華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議。（圖／華碩提供）

▲華碩「遠距會議套組」包含ASUS Chromebox 3迷你電腦、觸控螢幕、4K UHD網路攝影機及高品質揚聲器麥克風。（圖／華碩提供）

華碩說明，ASUS Hangouts Meet hardware kit操作簡便，會議召集人透過智慧型管理介面功能，即可建立並發送專屬雲端會議室的網址，與會者無需開通專用帳戶或使用外掛程式，僅需將會議加入Google行事曆，就可以輕鬆與世界各地的團隊成員及客戶輕鬆進行即時協同合作或多人視訊通話。

華碩補充，使用G Suite Enterprise帳號者，會議最多可支援250名與會者參與，在公司網域中更可將ASUS Hangouts Meet會議串流影像分享給最多10萬名使用者觀看，非常適合參與者眾多的會議或訓練課程。

華碩強調，ASUS Hangouts Meet hardware kit內含一個4K UHD網路攝影機，可擷取超高解析度影像，更具備120°超廣視角，涵蓋範圍可延伸至250平方英尺，確保與會者皆能出現在會議畫面中，並針對大型會議，可選擇菊鏈方式，最高擴增連接5組麥克風，確保音訊皆可清晰傳達。

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