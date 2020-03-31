FOOD TAIPEI系列展延至12月　貿協：共計19個展延期或取消

▲ 台北國際食品展。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

繼COMPUTEX台北國際電腦展宣布因新冠肺炎疫情延期後，外貿協會今（31）日再宣布，FOOD TAIPEI系列展，共6個展覽食品展延期到12月，根據統計，目前已經有19個國內專業展延期或取消。

貿協表示，原訂今年6月17日至20日舉辦的FOOD TAIPEI系列展，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊影響，主辦單位外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會、展昭國際企業股份有限公司共同決議，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫FOOD TAIPEI系列展品牌形象，決定延期至本年12月17日至20日在南港展覽館1、2館舉辦。

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貿協透露，針對這次展期調整，將盡全力促成更多日、韓及新南向國家、中東與非洲等新興市場買主來台參觀採購；此外，也將在台灣經貿網首頁推出線上展覽，同時透過外貿協會63個駐外單位廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，讓展覽行銷不因延期而間斷，並為12月的展覽預熱。

最後，貿協也提到，今年上半年國際多項食品展相繼取消或延後，期待全年累積的買氣12月在台北發酵，為業界帶來旺盛商機與採購能量。