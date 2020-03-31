台灣包機助日人離開秘魯　日本政府表達感謝

▲我駐秘魯代表處協調第二批包機，載55名國人、美日星馬等84名外國滯留旅客離境。（圖／外交部）



文／中央社記者楊明珠東京31日專電

在外交部協助下，滯留秘魯的55名國人29日已飛抵邁阿密，這趟包機也同時協助搭載日本籍民眾，日本政府發言人菅義偉昨天在記者會上向台灣表達深深的謝意。

菅義偉表示，受到新冠肺炎（COVID- 19）疫情擴大影響，秘魯政府封鎖國境，260名日本觀光客無法離境，其中104人搭乘日本旅行社安排的包機在29日離開秘魯，抵達墨西哥市。其他有29人搭乘台灣安排的包機抵達美國佛羅里達州邁阿密。

菅義偉說：「已向台灣方面表達深深的謝意。」

有關此事，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰29日上午在臉書粉絲團上貼文表示，部分日本旅客搭乘駐秘魯台北經濟文化辦事處安排的包機，能夠平安出境秘魯，對於這次台灣友情洋溢的合作，他在此表示由衷感謝。

外交部發言人歐江安29日上午表示，受新冠肺炎影響滯留在秘魯的55名台灣旅客，在台灣駐秘魯代表處協助下，已於台北時間29日凌晨4時順利自費搭乘南美航空（LATAM）商業包機離開秘魯，飛往邁阿密，在台北時間上午10時抵達。

她表示，這架包機先在庫斯科市（Cusco）接載38名台灣乘客，中途停留秘魯首都利馬（Lima）接載其他17名國人後，再飛往美國邁阿密；包機同時搭載日本等國共84名同樣滯留秘魯外籍旅客，全班機旅客共139人。