華航落實社交距離　營業櫃台四月起加裝防護隔板防疫

▲華航宣佈自4月1日起，各地營業櫃台陸續架設透明壓克力防護隔板，維護旅客與員工健康安全。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

「室外一公尺」社交距離最快明（1）日上路，國籍航空龍頭華航今天宣佈，自 4 月 1 日起強化第一線員工防疫作業，國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距離接觸及飛沫傳播可能，以維護旅客與員工健康安全。

華航表示，配合政府社交距離政策，各地機場報到櫃台及服務櫃台前增設地面標示定點，新增文宣與電子看板宣導，提醒旅客等候時需保持固定距離，並於台北、桃園中壢、台中、台南及高雄營業櫃台加裝防護隔板，並提供所有一線員工醫療口罩、消毒酒精，亦可視需配戴護目鏡及手套值勤。

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華航持續對內進行防疫宣導，強化員工衛教觀念，落實每日勤務前量測額溫，建立完善疫病通報機制，隨時掌握員工身體情況，給予每一位員工最安心的工作環境。現階段已實施分區分散辦公，國內各單位依據業務需求採分層、分棟或於不同地區上班，以確保業務執行順遂及儲備人力能量。

為進一步加強防疫，華航企業總部、修護工廠園區等，即日起電梯以格線畫設控制使用人數，降低傳染風險。此外，華航規範員工錯峰用餐，員工餐廳實施座椅減半、座位交錯、包廂關閉等措施，並將規劃餐桌加製透明壓克力隔板，以適度隔離同桌用餐，降低群聚密度；員工於餐廳內排隊等餐時，亦須依地面標示方向排隊，且保持1公尺個人間距。

華航表示，集團包含華信航空、台灣虎航等也因應疫情同步實施相關抗疫措施，共同投入防疫工作，守護全體員工及旅客健康，齊心度過疫情難關。