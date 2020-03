菲律賓今激增538例、10死　全國累計破兩千人感染新冠肺炎

▲菲律賓確診數累計超過兩千。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

菲律賓媒體最新報導指出,菲律賓衛生部(DHO)今(31)日證實新增538例新冠肺炎(COVID-19)確診病例,全國累計2084人感染。另外,今日還新增10例死亡,全國總共88名患者病逝,另有7人從病情中康復。

世界衛生組織(WHO)官員格里菲斯(Matthew Griffith)31日表示,與確診病例相比,菲律賓的死亡人數較高,這反映出該國至今的檢驗率較低,預計未來幾天,菲國的檢驗數量將大幅增加。

JUST IN: The Department of Health reported 538 new cases of COVID-19 on Tuesday, bringing the total number of cases in the country to 2,084



DOH also reported 10 new deaths and 7 new recoveries. pic.twitter.com/BXioWBft14