毒趴嗨過頭…叩密醫打針害小模「大小便失禁」亡　傳播妹痛哭：我想救她

▲郭姓小模參加土豪哥毒趴，狂嗨3天3夜後神智不清，傳播妹「醬醬」找來密醫打針沒用，一行人將郭女丟包醫院急救不治，醬醬3/31出庭痛哭，「我當下只是想救她」。（圖／翻攝臉書）

記者羅志華／台北報導

郭姓小模2017年到W飯店，參加「土豪哥」辦的毒趴，狂嗨3天3夜後出現神智不清、甚至痙攣抽蓄等狀況，在場的劉姓傳播妹「醬醬」找來密醫打針，不料小模挨針後重度昏迷、大小便失禁，一行人將她丟包醫院後不治。法院依違反《醫師法》，判密醫9月徒刑確定，「醬醬」3月31日出庭痛哭，「我當下只是想救她」。

郭女自2017年12月4日起，參加土豪哥在W飯店的毒趴狂嗨3天，期間不眠不休混用多種毒品，於7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣，甚至全身痙攣等狀況，不料土豪哥等人沒將她送醫，反倒聽從傳播妹「醬醬」提議，找來密醫替郭女打針，但郭女挨針後持續昏迷，一行人便在上午10點將她丟包醫院，急救後仍不治。

參與毒趴的人各被判刑，法院本依《轉讓偽禁藥致死罪》一、二審判土豪哥10年徒刑，但法醫檢驗後，發現導致郭女死亡的毒藥成分，與土豪哥等人所提供的不同，更審改依《轉讓禁藥罪》判土豪哥2年10月，而打針的密醫則判刑9月。

檢方認為，「醬醬」打電話找密醫是共犯將她起訴；醬醬3月31日於北院表示，郭女當時意識不清沒人敢幫忙，淚訴「我只是要救她」，律師則稱醬醬不認識密醫，也搞不清楚他有沒有醫師執照，事後還給了對方2500元車馬費，主張醬醬沒有獲利、也不是共犯，本案將擇期再審。

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