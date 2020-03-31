小女孩的火柴快點完了！資誠：台灣企業要注意現金流　確保營收與利潤永續

▲資誠表示，此時企業應盡快回收應收帳款，同時做好成本控管，避免像賣火柴的小女孩最後無以為繼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資誠數位經濟負責人劉鏡清今（31）日表示，台灣企業要注意現金流的問題，避免帳上現金撐不過疫情，他建議企業此時應盡快回收應收帳款、控制成本，續增強競爭以確保營收與利潤，避免像賣火柴小女孩，點完最後一根火柴後卻無以為繼。

資誠聯合會計師事務所公布《新冠肺炎疫情財務長調查》中，劉鏡清談到企業因應疫情，應該採取的步驟與策略。

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劉鏡清表示，雖然台灣企業現金有進有出，但是此時企業應盡快回收應收帳款，同時做好成本控管，為了永續經營仍須持續增強競爭以確保營收與利潤，以免像安徒生童話裡的「賣火柴的小女孩」在寒冷的冬夜為了維持幻影，不斷劃下火柴，當點完最後一根火柴後，卻無以為繼。

另外，疫情爆發對消費者習慣的長期影響很難預測，但是面對某些市場或者商業模式的變化，甚至永久性的變化，某些公司已經更新其策略與因應，始可戶可以無縫使用其服務，無論是直接面向消費者，送貨上門或者是店內互動。

劉鏡清建議，公司應指派一位負責評估和衡量對其經營的核心業務和市場的長期影響的高階主管，甚至組成團隊或找顧問公司協助，及時調整商業模式爭取更多業務，危機就是轉機，不做變革不會更好。