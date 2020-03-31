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宏達電打造機器人語意大腦　「疾管家」可望國、台、客語都通

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▲▼疾管署推出LINE聊天機器人疾管家。（圖／記者洪巧藍攝）

▲宏達電打造機器人語意大腦，「疾管家」可望國、台、客語都通。（圖／記者洪巧藍攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（31）日宣布，推出新一代AI自然語言處理平台命名為T-BERT（Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers），使得電腦能同時三聲道讀聽寫國語、台語及客語，並可望應用在「疾管家」抗疫機器人上面。

宏達電運用多年來累積各領域的研發經驗，包括VR/AR、AI人工智慧、區塊鏈及自然語言處理等前瞻技術，積極投入抗疫，將相關技術與疾管署和衛福部合作，開發「疾管家」抗疫機器人，已超過200萬名使用者，發揮防疫抗疫積極效用。

請繼續往下閱讀...

宏達電DeepQ總經理張智威親自領軍，推出新一代AI自然語言處理平台T-BERT，採用Transformer網路架構，從左到右、從右到左，雙向讀取段落文字，透過編碼器分析文字特徵，結合為台灣研發的AI加速運算技術，大幅提升語意判斷的精準度至93.7%。

張智威表示，過去在台灣，同時支援國台客語的自然語言處理平台尚不存在，未來計畫將T-BERT模型開源釋出，並繼續擴充規模，以回饋學界與促進產業發展，並將陸續把該技術導入產品端，像是可以讓疾管家未來能夠支持國台客語問答。

張智威指出，自然語言處理平台必須能夠處理在地語言，才可實踐相關語意分析應用，因此DeepQ AI團隊與台灣大學廖世偉教授合作，應用深度學習模型與巨量資料處理的2個技術，針對台灣市場，打造出可支持國語、台語及客語的AI平臺。

張智威進一步指出，DeepQ AI團隊，讓AI不斷閱讀巨量語意資料庫，訓練AI模型判斷語意，不過要讓電腦可以學習如此巨量的資料，計算複雜且耗時，因此DeepQ團隊同時使用超過64顆GPU運算，運用平行運算技術架構，提升60倍的運算速度，將AI模型的學習時間有效縮短至6小時。

張智威強調，除了國語之外，T-BERT訓練也加入台語、客語文獻，而目前研發的AI模型已能將國語新聞自動分類成9大類別，像是財經、國際等類別，準確度達93.7%，但相對台語、客語語料庫規模較小，團隊則採用兩階段的微調訓練，讓台語、客語新聞分類準確度也能達到滿意的準確度。

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