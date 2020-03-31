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北富銀挺防疫！　房信貸利率最高降3碼、信用卡循環利率直降1%

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▲▼富邦,富邦金,北富銀,台北富邦銀行。（圖／路透社）

▲響應政府紓困政策，台北富邦銀行宣布，全面調降貸款利率，與民眾一同抗疫度難關。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今（31）日宣布全面調降貸款利率，並搭配手續費減免、利息補貼和優惠利率等方案，首先從4月6日起個人客戶將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息1碼（0.25%）；信用卡循環利率也從4月6日至9月30日直接調降1%，包含指標利率調降的0.27%。

針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等，以及因疫情導致營業收入下滑15%的企業主，若於3月31日前為房信貸客戶，北富銀將於4月6日至9月30日期間額外再提供加碼降息，與指標利率合計，信貸利率可降3碼（0.75%）。

請繼續往下閱讀...

若為自用住宅且歸戶貸款餘額在1,000萬元以內，房貸利率可降2碼（0.5%），與公股銀行的加碼幅度相當。北富銀表示，這次加碼降息方案將於4月1日至4月30日開放申請，適用民眾請把握時間盡速申辦。

此外，儘管疫情導致全球吹起降息風，但為補貼個人客戶可能受疫情影響而縮水的荷包，北富銀特別推出新開立數位存款帳戶享美元定存1個月1.68%、3個月1.88%的優利方案，並為弱勢朋友提供愛心活期儲蓄存款，只要是設籍台北市的低收入戶及年滿65歲年長者，或全台持有身障手冊的身障同胞及服務身障同胞的公益團體，在限額新台幣300萬內皆可享有比一般活儲高3倍的牌告利率，盼以實質回饋帶給社會更多正向力量。

至於法人客戶部分，目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案，針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目。

北富銀指出，中小企業除了可一體適用政府各部會提出的方案外，經濟部防疫千億保還提供利息補貼；信保基金則推出「普濟丸」方案，不符合防疫千億保申貸資格，但票債信資格正常的中小企業，可獲減免信保手續費6個月。另外，央行也提供2000億低利貸款助中小企業度小月。

為幫助企業獲得最佳紓困效果，北富銀會彙整各類方案提供給客戶參考，並主動依其個別情況協助申請最適合的組合，務必依客戶需求做到對所有可行方案能用好、用全、用滿，同時還會提供加速審核服務，以最快速度為符合條件的中小企業送上活水，助企業在靈活的金流支援下做出更好的營運調整。

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