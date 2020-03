澳媒：中國掩蓋疫情使全球錯失良機　眾議員稱人類史上最惡劣隱匿

▲新冠肺炎疫情衝擊各國。(圖/路透)

澳洲媒體報導,《瘟疫來臨》(The Coming Plague)作者賈瑞特(Laurie Garrett)直指,中國早在去年12月就爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情,然而當局試圖掩蓋疫情,世界因此錯失最佳防疫的時機。報導還援引美國眾議員麥考爾(Michael McCaul)話語指出,這是人類史上最惡劣的隱匿事件之一。

根據《中央社》,澳洲第九頻道新聞網(Nine Network)29日播放《60分鐘》(60 Minutes)節目,其中包含一則深度調查報導,名為「天大的謊言:中國能減少冠狀病毒的全球影響嗎」(The great lie: Could China have reduced the global impact of coronavirus?)。受訪者為科學作家、普立茲獎得主賈瑞特。

賈瑞特透過節目聲稱,中國疫情去年12月就已擴散,儘管連她都知道此種病毒會人傳人,然而當時中方把矛頭指向華南海鮮市場,還說只要關閉市場就能解決問題。她特別提到吹哨人李文亮醫師,他曾警告有一種類似SARS的疫情出現,結果他卻被逼認錯,最後他甚至死於新冠肺炎。

共和黨籍眾議員麥考爾則形容,中國當局處理疫情的方式,是人類史上最惡劣的隱匿事件之一。他聲稱,曾有中國的化驗室找到新冠病毒基因組序列,然而得知狀況後卻選擇銷毀證據。

《60分鐘》報導,武漢爆發疫情幾周內,中國國家主席習近平與當局接連採取不可饒恕的行動,不斷撒下天大的謊言,讓全球陷入這場大流行;如果中國有一個值得信任的政府,疫情發生時就立刻報告,而不是隱匿好幾周,許多專家都估計,全球的冠狀病毒影響會減少95%。

報導還提到,任何一個負責任的政府,都知道在SARS事件過後,要立刻通知世界衛生組織(WHO),同時要採取所有措施來抑制未知的病毒,然而「中國沒有」。反而,就像車諾比事件的蘇聯一樣,它的反應不是一個負責任的政府。