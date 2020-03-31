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巴拿馬禁足令「依性別決定放風日」！男子每周二四六才准出門2hrs

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▲巴拿馬,新冠肺炎。（圖／路透）

▲巴拿馬政府為了減緩新冠肺炎傳播，規定民眾按照性別在不同日子出門。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）全球蔓延，各國紛紛實施嚴格的防疫措施。巴拿馬30日宣布最新隔離規定，要求民眾按照性別，遵守政府規定的出門日期與時間，男性可於周二、四、六出門，女性則可於周一、三、五出門，「放風」時間都是2小時，但周日所有人都不准外出。

根據《法新社》（AFP）報導，巴拿馬政府30日宣布，隔離期間將按照性別將民眾分開、限制行動。根據規定，男性只能於周二、四、六外出，女性只能在周一、三、五外出，每人一次僅可離家2小時到藥局或超市採買，周日則不允許任何人出門。

上述政策將於周三（4月1日）開始生效，預計為期15天。據了解，此前巴拿馬政府沒有任何防疫措施以性別做為依據和基礎。

國安部長皮諾（Juan Pino）在記者會上表示，「這項絕對的隔離只是為了拯救大家的性命。」他透露，上周就有2000多人因為沒有遵守隔離禁令遭到拘留。

巴拿馬3月10日通報第一起新冠肺炎病例，目前累計1,075例、27死。荷美航運（Holland America Line）的郵輪「尚丹號」（Zaandam）目前累計8人確診、4人死亡，還有大約200人出現流感症狀，先前因被拒絕進入巴拿馬運河，在該國海域滯留，如今已經通過，正在前往美國佛羅里達州的路上。

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