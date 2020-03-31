股東會防疫作戰！電子投票助攻減少人數　現場量體溫、梅花座降低風險

▲ 進入股東會現場需先測量體溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，臺灣「超前部署」防疫措施表現，備受國際肯定，金管會為使公司順利召開股東會並能兼顧防範疫情，除了指示集保結算所邀集有關單位制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會之參考外，集保結算所並呼籲公司及股務代理機構，加強宣導股東積極採用電子投票出席股東會，電子投票不但便利，亦不受股東會召開時間與地點之限制，實為防範疫情並維護股東參與會議權利的最佳方式。

依據集保結算所的調查，前述防疫作業指引於3月16日公告後，在3月底前已經召開股東常會或臨時會之公司，配合政府防疫政策，對現場出席股東量測體溫，並請股東全程配戴口罩等措施，都沒有遇到發燒股東到會場的情形發生，多數股東採用電子投票表達意見，只有零星少數股東親自出席股東會。

請繼續往下閱讀...

另外，再以3月下旬某上市公司租借飯店召開股東常會為例，股東由飯店人員量測體溫並消毒手部才能進入，報到前由公司人員再次量測體溫，如果發現體溫過高者，會場設置隔離區讓發燒股東在隔離區內行使發言及表決權，且為有效控制室內座位距離至少保持1公尺及不超過100人以上集會，會場座位採梅花座排列及設置備用會場，可見該公司對防疫機制之重視。

在疫情仍然嚴峻的情況下，隨著股東會旺季的來臨，5、6月將有越來越多的公司召開股東常會，集保結算所將持續透過不同管道，向投資大眾宣導採用電子投票出席股東會，股東可不必親臨股東會現場，可避免被感染的風險，同樣可以表達意見，保障股東的權益，公司也可以順利完成召開股東會。