立委提案　不動產抵押權當稅款擔保品明確化

▲立委提案，不動產抵押權當稅款的擔保品，應更為明確。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會明（31）日將審議國民黨立委立委賴士葆提案，將欠繳稅款者可提供「相當擔保」的擔保品中，明確加入不動產抵押權。財政部表示，委員提案將使法律規定明確、減少爭議，表示贊同。

現行的針對稅捐稽徵法第11條之1，如果納稅義務人繳納繳稅困難者，可提供相當的擔保，除了黃金、股票、公債、銀行存摺及其他財政部核准、易於變價的擔保品，且沒有產權糾紛的財產。

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但是賴士葆認為不動產抵押權也應該列入，有助於確保稅捐的稽徵，並有利納稅義務人財產運用。賴士葆提案，增列設定抵押權應以易於變賣且足額清償的不動產抵押權，但不以第一順位為必要，其辦法由財政部訂之。

官員表示，因為目前的法案中已經有沒有產權糾紛、易於變價的財產可以作為擔保品，所以增列不動產作抵押權為擔保品，與現在現實操作差異並不大。

而房屋的價值，財政部表示2014年就發布解釋令，納稅義務人如果有認定該土地或房屋的實價資料，經稅捐機關查證屬實，就可以核實認定作為納稅義務人運用。但是，無法不確定該不動產的價值，如果是土地的話可依土地現值加計兩成；房屋的話就依據房屋現值加計兩成估價。

財政部表示，賴士葆的提案有助於法規的明確化，減少爭議，表示贊同。近期財政部也在擬具稅捐稽徵法修正法案送行政院審查，轉送立法院審議。