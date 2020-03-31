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被鄰居懷疑染病！　島民持槍包圍他家還「砍樹封路」強制隔離

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▲▼砍樹,鋸木,電鋸,樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子驚駭發現，鄰居居然砍樹擋住他的出路。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，成為全球確診人數最多的地區之一，人心惶惶的情況下，緬因州一名男子近來報案，鄰居因為擔心他可能染病，竟然砍倒樹木當路障，還持槍恐嚇要把他「強制隔離」。

諾克斯郡(Knox County)警長辦公室表示，一名居住在韋納爾黑文島(Vinalhaven)的男子近來報案，他27日發現家中網路被切斷，好奇出外查看時發現有一棵被砍斷的樹擋住去路，「正在查看樹的情況時，鄰居們突然朝他大吼大叫，一群人聚集在他家附近，由於害怕對方可能會傷害他，便趕緊躲回家」。

這名男子與2名室友後來使用高頻無線電通訊裝置，順利與海岸警衛隊取得聯繫，同時出動無人機替他們監視外面的情況，然而等到執法人員趕到時，肇事份子早已不在現場，而原本擋在路中間的樹也被拖到了一旁。

警官認為，可能因為報案男子不是當地人，來自紐澤西州的他上月才與室友來到小島上居住，當地人可能擔心他們會傳染病毒，才會做出偏激舉動，「此事件似乎是只針對特定對象，我們認為不會對公眾造成威脅」，案件目前仍在調查中。

該州眾議員麥克唐納(Genevieve McDonald)後來則在臉書上發文譴責，「受害人因為車牌而成為被鎖定的目標，除了在最極端的狀態下，任何人都沒有權力去控制美國公民在我們邊界內的移動，現在不是鼓勵區隔『我們』與『他們』心態的時候」。

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