迪士尼高層帶頭減薪！董事長不領薪、CEO薪資砍半　高階主管減薪20%起跳

▲迪士尼執行長艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《CNBC》報導，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，迪士尼董事長艾格（Bob Iger）將放棄自己的薪水，新任CEO查貝克（Bob Chapek）也將減薪50%，一起度過共體時艱。

查貝克在寄給員工的郵件中表示，其他迪士尼高階主管也將減薪。郵件顯示，副總裁級別的員工將減薪20%，高階副總裁減薪25%，執行副總裁及以上級別員工減薪30%。

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伊格長期以來一直是迪士尼娛樂和媒體行業薪酬最高的高階主管之一。2019年，艾格的年收入為4750萬美元（約新台幣14億元）。

而作為艾格的繼任者，根據僱傭協議，查貝克的基本薪資是250萬美元。此外，他也有資格獲得績效獎金，包括750萬美元的年度目標獎金和1500萬美元的年度長期激勵。不過目前還不清楚他的哪部分薪酬將被削減50%。

本月早些時候，迪士尼曾警告投資人稱，新冠肺炎大流行已經影響了許多業務部門，以至於很難評估它在未來的表現。

由於全國各地電影院紛紛關閉，迪斯尼不得不推遲第二季第一部電影《花木蘭》的上映，此外幾乎所有擬定於第三季上映的電影都將受到影響。

另外，世界各地的大型集會都會受到限制，迪士尼在全球各地的主題公園都將無限期關閉。

在諸多業務停滯中，有一個亮點可能是該公司去年11月在美國和其他幾個國家推出的流媒體服務Disney+。該平台包含了一些新的內容，但其最大的特點是之前迪士尼積累的豐富的內容。

雖然一些即將上映的Disney+節目，比如《獵鷹與冬日戰士（The Falcon and the Winter Soldier）》，因為新型冠狀病毒的原因而推遲，但在大多數情況下，這項服務相對來說沒有受到多大的影響。

隨著疫情的爆發，越來越多的人被迫待在家裡，迪士尼可能會看到訂閱量的激增。截至今年2月，迪士尼報告稱，Disney+共有2650萬付費用戶。