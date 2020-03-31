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永續治理題材表現勝過大盤　掌握逢低布局好時機

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▲▼股市示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 股市仍處低檔，長期投資進場時點浮現。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會（FED）宣布無限量QE政策，確保市場資金無虞，各國政府接連祭出政策支撐經濟，並有一系列防疫、抗疫措施，激勵全球股市強勁反彈，台股也同步上揚。富邦投信ETF經理人温芳儀表示，雖然台股出現反彈，但指數自高點修正幅度仍深，是長期投資不錯的進場時機點。

温芳儀指出，這波台股指數自高點修正至今，無論從內外部因素觀察，中長線布局更具吸引力。就外在影響因素上，全球受到新型冠狀病毒影響，經濟動能出現下滑疑慮，台股無法置身事外，指數出現大幅修正；隨著各國政府加大對於新型冠狀病毒控制力道，以及透過財政政策入市，接下來可預期還會有更多的振興經濟方案出爐，以利經濟重回正軌。

請繼續往下閱讀...

而在內部影響因素上，温芳儀認為，就台股產業面而言，受到中美貿易戰與新型冠狀病毒的衝擊，加速供應鏈移轉，以及5G應用的增溫，台廠持續增加資本支出，積極布局先進製程，終端需求包括5G基地台加速建置、資料中心需求及中國去美化轉單效益等。

證交所2015年發布臺灣公司治理100指數，該指數篩選自集中市場中、交易量較高、公司治理評鑑排名前20%、且營收及獲利較佳的個股，選出100檔體質穩健、且重視永續經營的優質標的。温芳儀表示，觀察過去8年指數報酬平均與殖利率平均表現來看，臺灣公司治理100指數表現相當搶眼。

根據彭博資訊資料顯示，2012-2019年，臺灣公司治理100指數報酬平均13.01%，優於臺灣50指數12.97%、臺灣加權指數11.48%及臺灣高股息指數9.41%；在殖利率表現上，臺灣公司治理100指數殖利率平均4.21%，優於臺灣50指數4.11%、臺灣加權指數3.97%，僅次於臺灣高股息指數5.98%。

温芳儀表示，由於近年來全世界推展公司治理蔚為風潮，台灣推展公司治理也不餘遺力，投資不妨考慮公司治理相關商品，除了長期績效大多優於大盤之外，也可藉市場力量督促被投資公司重視公司治理，促進正向循環。

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