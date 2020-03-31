N號房已有3付費會員自首！　「博士房」1.5萬人暱稱敗露…韓男怕爆

▲ N號房性剝削案嫌犯趙主彬移送檢方。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房事件點燃眾怒，隨著其中一個聊天室「博士房」主嫌趙主彬及13名共犯落網，警方開始追查高度涉入散播影片等性剝削犯罪行為的會員，似乎也使他們感到恐慌。韓媒報導，截至31日已有3名博士房付費會員自首。

首爾地方警察廳網路安全課31日證實，趙主彬經營的博士房聊天室付費會員中已有3人自首，部分已經完成調查。此前也有一名曾加入博士房的40多歲男性27日自永東大橋投漢江自盡，生前在遺書上寫下，「我有匯錢到博士房，沒想到事情會鬧這麼大，對受害者和家屬感到抱歉。」

由於趙主彬要求會員以虛擬貨幣支付會費，警方已經對Bithumb、Upbit及Coinone等3個加密貨幣交易所及代理交易公司Best Coin進行搜查，掌握趙主彬的加密電子錢包。

警方30日透露，已經取得2019年9月至今曾加入博士房相關聊天室的1.5萬個會員暱稱，包含付費及免費會員。考慮到可能有會員一人使用多個帳號，尚無法斷言確切會員人數，將比對趙主彬的加密貨幣交易紀錄，優先追查付費會員，目前已經鎖定部分會員，準備強制搜查。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。