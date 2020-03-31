土耳其總統「豪捐7個月薪水」抗疫！全力開發疫苗盼年底有成果

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）捐出7個月薪水協助防疫工作。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於30日宣布，將捐出7個月的薪水，投入新冠肺炎防疫工作，並以個人名義發起「全國團結運動」，支援遭疫情重創的低收入族群。此外，他也提到，政府團隊正在努力研發疫苗，目標是在今年底取得重大成果。

根據土耳其《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）報導，土耳其總統艾爾段30日表示，將捐出薪水，發起全國團結運動，「我將捐出7個月的薪水，以個人名義發起這個運動。」他提到，此舉旨在支援因疫情經濟重創的低收入族群，內閣成員與國會議員也捐獻520萬里拉（大約新台幣2386萬元）表示支持。

艾爾段提到，土耳其正在迅速開設新醫院、加強醫療資源與設備，專家團隊也正努力生產呼吸道相關儀器與疫苗，「我們的目標是在今年底取得重大成果。」他強調，土國糧食供應充足，與他國相比，享有更好的醫療設施，現在每天可進行1萬多次檢測。

土耳其目前累計10,827例、168死，全國目前41個村莊或社區正在隔離，政府已宣布限制市內旅行，取消所有國際航班，周末期間關閉戶外活動場所。

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