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先探／謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

疫情與金融市場行情仍在激烈交戰中，到三十日為止，全球確診病例高達七三萬多例，死亡三．三九萬人，其中義大利超過十萬人確診，一萬多人死亡，死亡率最高。而美國出現十四．二萬個確診病例，死亡二四七九人，這是人類史上百年來最慘重的浩劫，現在這個疫情仍未見曙光，帶給金融市場的衝擊也格外巨大。

台灣股匯展現抗跌力道

三月即將走入歷史，從元月二十三日武漢疫情蔓延至今，全球股市經歷了史上最令人驚恐的跌勢，如果從跌勢來看，道瓊從最高點到最低點重挫一一三五四．九二，跌幅達三八．四％，標普五○○跌三五．四％，Nasdaq跌三二．五九％，費城半導體指數跌三七．七九％，首當其衝的歐洲市場災情最慘重，德國、法國、西班牙股市都下跌逾四○％，亞洲的印度股市跌三七．九％，日本股市跌三六．一六％，南韓跌三六．七％，台股下跌三○．一％，在全球股市中，台股表現相對強勢。

請繼續往下閱讀...

如果純就三月股市來看，美國道瓊下跌十四．八五％，Nasdaq跌十二．四三％，歐洲的德國跌十八．九九％，法國跌十八．○五％，澳洲股市跌二四．八二％，越南的胡志明股市跌二一．二％，印尼雅加達也跌二○．○七％，新加坡跌十八．五六％，菲律賓跌二二．四％，印度跌二三．○七％，台股跌十四．八二％，不管是台幣的強勢與台股相對的抵抗力，台灣在這一波疫情激盪中展現相對強勢的抵抗力，這是台灣再起的底蘊。

上周美國祭出二兆美元大紓困案，同時Fed也宣布不計限量的ＱＥ，美股在三月二十四日道瓊大漲二一一二．九八，這是在一八二一三．六五觸底後的強彈訊號，道瓊跌入川普重要的馬其諾防線，美國使盡全力護盤，一八二一三是不是底部未來有幾個要件，一是疫情不能再失控，美國確診病例與死亡病例，若能有效控制，美股才有偏安的機會；二是美元指數一定要降下來，這一波最高到一○二．九八二，這兩天拉回到九八．二一，美元適度回軟，大家都鬆一口氣，如果美元能持續拉回，對全球股市是好事。

三是油價，目前油價仍持續探底，ＷＴＩ已跌至二○美元邊緣，北海布蘭特油價回落到二二美元左右，油價持續探底之勢仍未改變，這個現象不利股市止跌。油價跌不停，一方面是地緣政治，俄羅斯與沙烏地阿拉伯的石油超限戰，另一個是全世界鎖國，飛機停飛、郵輪停航，世界急凍，原油也失去支撐。這一波美股反彈從波音開始，從八九美元彈升到一八○．五美元，一下子漲一倍，而嘉年華從七．九美元漲到十五．九八美元，也是一下子漲一倍，這也是跌深反彈，現在市場上有一個共通的看法，油價可能跌到十美元，如果這個方向是對的，全球股市壓力仍然存在。

四是ＶＩＸ恐慌指數，上周一直處在六○以上的高檔區，二十七日收在六五．五四，這仍是一個高檔區，也代表了歐美疫情不斷升溫，市場信心仍在低檔，這次的ＶＩＸ指數在三月上旬一直徘徊在十五以下，眼看著中國疫情失控，歐美股市仍頻創新高，等到義大利、西班牙擴散，到了美國，大家才意識到嚴重，ＶＩＸ最高衝到八四、八三，這是三月十六日的事，ＶＩＸ有一點落後的味道，現在中國稱疫情已穩住，歐美何時從高峰穩下，ＶＩＸ動向也是重要關鍵。

漲也熔斷、跌也熔斷

第五個訊號是美股不能漲也熔斷、跌也熔斷，美股從一八二一三彈升到二二五九五，已彈升了四三八二點，當彈幅達三分之一後，一定有拉回的壓力，這次拉回一定要價穩量縮，漲跌不能再以千點計，美股穩下來才能重建底部，那麼在基本面看不到底的極度利空中，美股能穩下來才能重建市場信心。

這是後續觀察市場動向的五個重要指標，台股這次跌到八五二三．六三，在市場信心即將崩潰的關鍵時刻，國安基金宣示進場，當天台股大漲五五二．七五，這一記長紅是很重要的止跌訊號，台股也搭乘美股反彈的順風車，指數最高來到九九五四．八六，從低點彈升了一四三一．五三，是跌幅的三八．九五％，也是一個反彈轉折點，台股有拉回壓力，但此時也正好是測試個股強度的最好時機。

就像是技術面打第二隻腳，假如美股不再動不動千點以上的大漲大跌，美股收斂跌勢，台股也收斂，那麼個股強弱會在這個地方拉出不同的格局，一是技術面最強大的，先把守在年線上的個股找出來，像是主機板的華擎，散熱的泰碩、超眾、健策，ＰＣＢ的博智，最強的金像電居然逆勢創新高，ＩＣ設計的原相、愛普、世芯ＫＹ、譜瑞ＫＹ、祥碩、信驊、敦泰、精測、紘康、松翰，還有矽晶圓的台勝科，連接器的凡甲、嘉澤，在台股大跌三千多點的巨大壓力下，這些守在年線上的個股個個都來者不善，尤其像金像電能再創新高價，可能是今年基本面有了重大變化。

大財團轉移焦點到台積電

金像電去年全年ＥＰＳ只有○．二四元，業績不怎麼起眼，不過第四季單季ＥＰＳ○．六元，今年訂單能見度高，主要是以伺服器基板為主，就像博智這一波強勢，結算全年ＥＰＳ四．四六元也沒有特別突出，但是去年第四季ＥＰＳ一．八三元，今年市場看可以挑戰一個股本，股價這次回檔十分有限，如果從ＰＣＢ的角度看，像楠梓電去年ＥＰＳ二．七一元，目前股價二三．七五元，ＰＥ不到十倍，楠梓電重點在轉投資的滬電，楠梓電有二．二一五億股，大約五三億人民幣，今年減資十％，退給股東一元，加○．五元息。股本縮減，對滬電權益愈大，如果今年５Ｇ在中國發揮威力，楠梓電來自滬電威力會更大，這也是長線可以追蹤的ＰＣＢ股。這是從技術面強大的超級強勢股下手。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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