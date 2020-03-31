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先探／史上最大宅經濟潮

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（圖／先探投資週刊 提供）

新冠肺炎疫情可能改變產業生態！未來的遠距工作、視訊會議、遠距教學成為新的趨勢。電子商務、電競遊戲可望因為這次疫情帶動新的成長動能。上述的產業發展趨勢都需要龐大的網路流量，更需要保障網路的使用安全，避免遭到駭客和電腦病毒的攻擊，催生伺服器和資訊安全產業的新成長動能。

文／魏聖峰

新冠肺炎疫情正重創歐美各地經濟，美國已經有二十二州宣布對居民居家隔離，至少有四分之一人口因此被凍結。這現象帶動宅經濟蓬勃發展，遠距視訊會議、遠距教學、遠距工作等通訊用應用程式正夯。娛樂性質的影音串流、電競遊戲，甚至因為網路用量暴增凸顯網路資訊安的重要性，這些產業都是居家隔離下的受惠產業。被隔離的民眾無法到超市購物，電子商務的亞馬遜宣布對外徵才十萬臨時雇員，積極建構電子商務的Wal-Mart近期業績和股價表現也相當亮眼。

居家上班、遠距教學在這個時間點成為主流，帶動相關視訊App軟體的需求強勁成長。全球最大視訊會議App生產商的Zoom Video今年以來股價漲幅已超過一倍，近期股價創下一六四．九四美元的歷史新高。Zoom Video是去年四月剛ＩＰＯ不到一年的科技新創企業，卻在視訊會議App中受到用戶的歡迎，也是網路上討論度最高的視訊會議App。一月下旬Zoom Video股價原本在七○美元上下震盪，當中國政府宣布武漢封城後不久股價衝上八○美元。二月下旬全球股市都籠罩在新冠肺炎疫情的陰霾中，Zoom Video卻能震盪走高站上一○○美元，三月歐美各國陸續出現封城、鎖國等訊息，美國也有十州宣布居家檢疫，激勵Zoom Video股價一度衝高，一度創下歷史新高的一六四．九四美元，Zoom Video目前的資本市值已超過三九三億美元。

請繼續往下閱讀...

Zoom Video股價創歷史新高

Zoom Video在三月上旬發布的上季財報中，營收成長到一．八八億美元、淨利一五三○萬美元，均創下單季歷史新高。上個會計年度Zoom Video總營收累計成長到六．二三億美元、年增八八．八％。市場原本預期Zoom Video在今年的總營收約可成長到九．一七億美元，在這波疫情激勵下，Zoom Video今年的總營收或許有機會成長超過十億美元。像Zoom Video這類App需要有不斷成長的訂閱戶加入才有成長，在疫情發生前，分析師擔心訂閱人數恐出現停滯並影響到Zoom Video的營運成長。隨著疫情越來越嚴重，先前分析師的假設暫時不存在，近期Zoom Video陸續被市場分析師調高投資評等，目標價最高看到一五○美元。

視訊App除了Zoom Video外，還有思科的Webex、微軟的Skype for Business和Citrix的GoToMeeting都是當今最受用戶青睞的視訊會議App。思科是全球大型通訊設備製造商，旗下的Webex是專門幫移動性工作用戶排定員工會議的App，並能和思科其他雲端相關App相連結。若原本企業客戶就使用思科雲端的解決方案，普遍使用Webex作為視訊會議使用的App，Webex是視訊會議的第二大品牌。微軟的Skype for Business則是掛在Office 365產品部門旗下，也和微軟旗下雲端產品相連結。微軟這幾年強化軟體對公司營運挹注，除了Office作業系統軟體外，微軟雲端旗下有高達一五○○個軟體產品。隨著雲端軟體貢獻微軟的營收比重攀升，獲利能力大幅提升。微軟在一九年的平均營益率達到三四．一％、稅前淨利也有三四．七％，毛利率比蘋果高，近期微軟資本市值超越蘋果。

遠距工作推升Citrix業績

遠距工作App中，透過使用者目的可區分為企業溝通協作平台，這類應用程式包括微軟的Teams和Slack Technologies兩大主流應用程式。因應遠距辦公需求衍生出來的統一終端管理（ＵＥＭ）平台，這類應用平台有VMware Workspace One以及Citrix Workspace等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2085期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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