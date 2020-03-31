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台股收盤上漲78點　收復9700點關卡

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▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（31）日開盤小漲60點之後衝高，早盤最高上漲160百點、逼近9800點，但隨後震盪走低、一度回測平盤，終場收在9708點、上漲78點或0.82%，成交量1438.47億元。

蘋概三王中，台積電（2330）收274元、上漲2.43%；股王大立光（3008）收3830元、上漲1.19%；鴻海（2317）收在69.9元、下跌0.14%。

請繼續往下閱讀...

觀察類股表現，傳產股中有食品類股大漲逾3%，貿易百貨、營建、觀光也相對強勢，電子股則有半導體、網通、電腦設備、電子通路等類股漲逾1%；表現弱勢類股則有橡膠、塑膠類股，金融類股今日也受到賣單調節，下跌0.7%。

裕隆（2201）昨日宣布減資36.4%彌補虧損，今日股價開盤跌停，終場也收在跌停價位14.7元。

另外，王品（2727）今年股東會大手筆發出價值2200元的餐飲禮券，激勵今（31）日開盤股價跳空漲停，收盤收在漲停價63.9元。

台新投顧副總黃文清指出，明天之後就要休清明長假，大家關心歐美疫情發展，加上大盤反彈到相對高點，導致追價意願相對弱了一點，不過他認為，盤勢沒有全面性下跌，畢竟有美股上漲的激勵，目前來看，大盤走勢呈現反彈、停頓，接著等待進一步疫情發展。

今天盤面上有不少表現優於大盤的個股，黃文清表示，是資金輪動、個股輪流反彈做整理，有時也會搭上特定題材有特別表現，例如相對受到疫情影響比較少的企業，股價表現就會比較好。此外，4月份要公布3月分營收，在這時候市場也會稍微停、看、聽，去觀察的企業營收所受衝擊的程度。

對於清明連假之後，投資人可以如何布局，黃文清指出，還是可以看一些這波跌很深的反彈個股。而在題材方面，他指出，第二季來說像是伺服器、防疫概念族群，都相對是比較可以留意的；至於中長期、看到下半年，就可以留意5G手機相關族群。

目前疫情尚未完全趨緩、但各國股市都開始在反彈，黃文清指出，現在大家還在觀察後續的變化，是否持穩還是要看疫情發展。另外，盤勢跌深之後都會反彈，像是台股這一波從低點8500點反彈上來，全球股市、美股都是這個態度，而最終還是要回到疫情是否有明朗方向。短期看來，美國確診人數還是持續增加，因此市場仍然維持觀望。

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