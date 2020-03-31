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「酷碰券」消費折扣上看25%！經長沈榮津鬆口：四月上路

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▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（31）日表示，政府規劃先推出酷碰折扣券，折扣額度上看20%到25％。（圖／記者李毓康攝）

▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（31）日表示，政府規劃先推出酷碰折扣券，折扣額度上看20%到25％。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需產業，為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（31）日表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，折扣額度上看20%到25％，預計四月上路，具體規劃仍待行政院拍板後公佈。

為振興國內經濟，鼓勵民眾增加買氣，經濟部將參考民間的酷碰（coupon）優惠，吸引民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，具體實施細節仍待研議。

請繼續往下閱讀...

沈榮津強調，酷碰折扣方案與先前的消費券不同，主要在於要讓民眾先進行消費，再由政府提供折扣，以避免消費替代，所以不是全額補助，也不見得使用有「面額概念」的實體券，酷碰折扣券與23億振興消費券不同，將由移緩濟急的400億元預算支出；相關方案仍待行政院討論草擬，並由行政院定案後再來公佈。

至於酷碰折扣的發放金額、發放時間，以及是否一定會採用電子支付的方式發放，經濟部表示仍待討論，官員強調，為達振興經濟目的，適用對象的範圍將考慮中小企業現實狀況，上路時間擬提前於防疫期間實施，以符合社會各界期待。

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