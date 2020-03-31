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口罩國家隊產量突破1300萬片　經濟部小編淚謝：片片皆辛苦

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▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1300萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1300萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部今（31）日表示，國罩國家隊目前日均產量已突破1300萬片大關，小編也感性PO文表示，數以萬計的口罩不是天上掉下來，謝謝口罩國家隊跟國軍的幫助，拚口罩產量真的是「片片皆辛苦」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，經濟部在2月初採購60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前，新增口罩產線均已全數交機，挹注口罩日均產能。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，口罩國家隊團結防疫，自己的口罩自己做，業者們有力出力、有技術出技術，完成一項又一項不可能的任務，目前口罩日產量已經突破1300萬片，跟其他國家相比，身為台灣人，真的很幸福。

經濟部表示，隨著口罩產能持續提升，將自9日起放寬購買量，兒童口罩從原先一周5片改為14天10片；成人口罩從原先一周3片改為14天9片，實體通路也將不再限制單雙號，民眾每天都能去買口罩。

經濟部表示，這每一片口罩都得來不易，因為口罩產能衝上來，所以在實體通路外，可以繼續維持保留給網路購買的份量，提醒在網路預購成功的民眾，收到簡訊取貨通知及序號後，記得至指定超商領取口罩。

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