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「身體原本超健康」愛運動男也確診　同病房2天死3人...現在上廁所也喘

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▲▼羅馬男Andrea Napoli原本身體十分健康，然而確診後病情也立即惡化，還一度住進加護病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子目前雖然康復，但身體狀況仍然十分虛弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，目前義大利確診案例已達97,689例，羅馬一名33歲律師原本身體十分健康，在當局宣布封城後不久居然也確診，而且病情還急速惡化最後住進加護病房，住院2天身旁便有3名患者死亡，即使好不容易康復了，身體狀況也大不如前，現在連去上個廁所都會喘。

《美聯社》報導，33歲男子那波利(Andrea Napoli)原本是一名身體健康的律師，平常喜歡慢跑和游泳的他沒有任何呼吸疾病相關病史，然而當局宣布鎖國期間，他卻突然出現發燒、咳嗽等症狀被告知居家隔離，很快地病情便突然加重，所以住進加護病房治療，他透過視訊接受採訪時表示，「我今年才33歲，身體十分健康，可是不到1天半的時間便住進加護病房。」

那波利住院期間每天都得戴著氧氣罩才能呼吸，而令他震撼的是，才住院2天，同病房就有3名患者死亡，而穿戴防護設備的醫生，每天都長時間在病房內疲於奔命，「我每天看到的就是很多很多的痛苦，非常難受，也常會聽到其他房間傳來的尖叫聲，還有不曾停止過的咳嗽聲」。

那波利在重症病房待了1周後，由於症狀有好轉跡象，後來被轉移至一間旅館內繼續接受隔離治療，然而他卻仍然無法正常呼吸，血液中的氧氣含量也尚未恢復正常，「我很容易疲累，即使只是從病床去上個廁所都會喘不過氣，肌肉也疼痛，因為我在病床上躺了9天都沒動，這實在是很不簡單。」

目前那波利最擔心的就是他高齡60多歲的父母，由於仍需要繼續隔離14天，他期待有天能再和對方一同在街上散步，雖然從現況來看，距離這一天似乎還很遙遠。

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