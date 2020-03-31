Airbnb灑幣76億彌補房東　房客全額退款規定延長至5月31日　

▲Airbnb因疫情險峻決定撥款協助房東度過難關。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）持續在全球大流行，知名的旅宿訂房網站Airbnb今天宣布撥款2.5億美元（約新台幣76.2億元），協助受疫情影響的房東分攤損失，另外也宣布延長了完全取消政策。

現在，只要是入住日期介於3月14日至5月31日的客人，可以根據公司政策獲得全額退款，另外今天宣布的補助款將補貼房東一般退訂手續費的25%，中國大陸以外的全球各地房東皆有資格領取。

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Airbnb先前宣布，住客於3月14日前下訂、預定3月14日至4月14日入住的訂房，取消時皆可獲得全額退費，房東亦可自行取消住客的訂房，無須支付罰金。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）也對過去一個月政策變化表示歉意。切斯基說：「我對我們傳達此決定的方式深感遺憾，很遺憾我們沒有像合作夥伴那樣向客戶諮詢，我們知道我們讓您失望了。您應該從我們這裡得到更好的回報。」

Airbnb表示，這筆自行籌措的費用是為了協助房東，將於4月開始發放。但2.5億美元款項是否足夠補償所有符合資格的退訂，Airbnb尚未進一步說明。