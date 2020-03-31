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受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

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▲▼十銓科技與各大經銷商夥伴合影；十銓董事長夏澹寧。（圖／業者提供）

▲十銓董事長夏澹寧。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠十銓（4967）去年每股獲利為0.11元，通過配發現金股利1元，現金配發率為9倍；其中現金股利為0.11元，資本公積發放現金0.89元，以今（31）日開盤價33.25元計算，殖利率為3%。

十銓表示，因今年獲利狀況不錯，第2季雖受疫情影響，但第1季已經有一定的獲利了，加上下半年是旺季，以及需求向後遞延，因此才會決定發放1塊。

請繼續往下閱讀...

受惠宅經濟效應，十銓上周連四個交易日漲停，一周漲逾三成，收復10日線；今日以33.25元開出，最高來到35.2元，漲2.25元，挑戰20日均線35.84元。

十銓因被列為注意股，一月二月連兩月公布自結每股獲利為0.52元和1.02元，累計一二月每股獲利為1.54元，光是前兩月獲利已較去年大增14倍。

十銓表示，面對新冠肺炎疫情的影響，短期可望受惠於在家工作、遠距辦公需求大幅提昇，伺服器、筆電、視訊會議等設備的急單可望支撐市場需求。中長期仍看好5G為核心的產業發展，AIoT、資料中心、AI、邊緣運算的需求終將進入人類的生活。

觀察第一季的市場發展，DRAM與NAND Flash在雲端、伺服器等應用的拉抬下，價格較2019年反轉向上，十銓將策略重心從搶攻市占率轉向提高獲利能力，運用自身的經驗與發行可轉債提前布局IC及原物料等採購，以支持公司品牌與通路發展的需要，從一、二月獲利能力優於過往即可發現十銓的積極性與企圖心。

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