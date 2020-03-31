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勞團要求「廠住分離」保障移工生命安全　勞動部回應了

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣移工聯盟今（31）日到勞動部前提出訴求，要求盡速規範「廠住分離」以保障移工生命安全。對此，勞動部回應，已集邀建管及消防等相關單位召開會議討論，因涉及不同部會的法令規定，已於會後函請經濟部、消防署及營建署提供評估意見，依據經濟部回復意見，按現行法規工業區得設置單身宿舍。

勞動部指出，廠住分離部分因尚涉及相關法規調和，為保障移工住宿安全，所擬「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，已規劃採風險分級方式處理，由雇主辦理入國通報時主動聲明工廠內是否有危險性因子(例如發火性物質、可燃性氣體等)，以提高檢查密度。

請繼續往下閱讀...

勞動部說，雇主應聲明是否依建築暨消防法規辦理公安及消防檢修申報，如未依規定辦理申報，將移請建管及消防主管機關依法核處。

另外，勞動部以「雇主聲明」取代「宿舍不得設置之工作場所」，是部分考量外籍勞工宿舍安全涉及建築管理、消防安全及職業安全衛生等不同機關業務，故採高風險管理方式辦理，在雇主辦理入國通報時，應聲明宿舍是否具危險因子(如是否屬於勞動檢查法具火災、爆炸或中毒危害之危險性工作場所)、有否公安申報及消防檢修申報，較原規定具體務實可行。

最後，勞動部說，擬「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，已蒐集外界意見，並配合營建署及消防署之資訊介接，預計於109年6月底前完成法制程序。

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