哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

▲哈利（左一）與瓊邦喬飛（右二）與基金會成員在艾比路，重現披頭四經典場景。（圖／instagram／jonbonjovi）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國哈利王子將在本月底卸下王室職務，日前與美國知名搖滾樂手瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）合作，一同獻唱「Unbroken」，為對抗病毒的醫護人員加油打氣，還在倫敦知名的艾比路（Abbey Road）重現披頭四跨越斑馬線的經典場景，但卻遭到網友謾罵。

據Watford Observer報導，哈利卸下皇室職務後的新工作曝光，竟然是「當歌手」，與瓊邦喬飛和傷殘軍人組成「不可征服」運動基金會合唱團，一起獻唱邦喬飛去年底推出的歌曲「Unbroken」。哈利表示，「這首歌有了軍人的加入，就多了一種能夠更積極、正向且堅強的力量。」

▲哈利與瓊邦喬飛一同獻唱「Unbroken」。（圖／instagram／jonbonjovi）

退出王室之後，哈利與妻子梅根前往溫哥華定居，但在美加關閉邊境之前，移居到加州洛杉磯居住。據了解，梅根不願意同時被美加兩國課稅，且希望可以就近好萊塢團隊合作，回歸演藝事業。日前迪士尼官方公布，即將上映的自然生態紀錄片《大象》（Elephant），旁白將由梅根擔任。

「Unbroken」歌曲在27日釋出，但卻不被網友買單，甚至砲轟，「這樣做對疫情根本沒有幫助」、「抱歉哈利！你已經失去我們全部的尊重」、「哈利說自己為了避免過度曝光，選擇退出王室，但現在搬去美國後依然在創造新聞」。