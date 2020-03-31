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高股息異軍突起！台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

疫情爆發使各行各業的業績急凍，美股經歷上沖下洗，台股也受到嚴峻挑戰，在股市動盪的亂世氛圍下，Yahoo奇摩股市App公布第一季「十大爆紅台股榜」，從榜單中可發現，高股息題材在動盪的股市表現中，成為股民關注焦點。

在第一季10大爆紅台股榜當中，穩健高配息的金控股一舉攻佔4席，包括分佔前3名的第一金（2892）、兆豐金（2892）、玉山金（2884），以及名列第9名的中信金（2891），吸引存股族關注。

請繼續往下閱讀...

與金控股同樣為高股息題材的被動元件大廠禾伸堂（3026）及台灣鋼鐵業龍頭中鋼（2002），分別名列第4、7名。去年遭同業控告壟斷而支付高額和解金的禾伸堂（3026），今年在董事會決議超額配息7元、換算現金股息殖利率為7%以上後，成為少有配發高股息殖利率的電子業者，備受市場矚目。

而中鋼（2002）受到市場調整影響，已連續虧損數月、且股價持續下探，引起期待分配股息收益者的高度關注！而位居第10名的台積電（2330）去年從每年配息1次變成4次，加上過去12年的配息相較金融海嘯時成長逾10倍，成為股民熱議話題。

2020年第一季十大爆紅台股榜
1. 第一金（2892）
2. 兆豐金（2886）
3. 玉山金（2884）
4. 禾伸堂（3026）
5. 金像電（2368）
6. 威剛（3260）
7. 中鋼（2002）
8. 原相（3227）
9. 中信金（2891）
10. 台積電（2330）

而在五大爆紅ETF榜部分，本季引發網友關注的五大爆紅ETF榜出現「稀客」，分別是排行第1、3名的元大S&P原油正2（00672L）及富邦VIX（00677U）。由於受到因石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯的原油減產協商破裂，致導致國際油價跌破2字頭、創17年來最低價格，進而影響美股走勢，更使元大S&P原油正2（00672L）、富邦VIX（00677U）兩檔股票均在瀕臨下市申請標準的同時，湧入大批看中高額溢價、折價幅度極大，欲從中套利的投資者，使之單日成交爆量，更不約而同躍居全球同類型規模最大的ETF，在波動劇烈市場中走勢格外搶眼。

2020年第一季五大爆紅ETF榜
1. 元大S&P原油正2（00672L）
2. 台灣50（0050）
3. 富邦VIX（00677U）
4. 元大高股息（0056）
5. 元大臺灣ESG永續（00850）

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