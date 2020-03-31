他納悶日本「環境很乾淨」為何傳疫情　網曝關鍵點：政府的問題

▲日本的街景常常給人乾淨舒服的印象。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本「喜劇天王」志村健日前因新冠肺炎病逝，引發網友議論。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他看到志村健去世的消息感到很震驚，忍不住表示在大流行的國家中，最讓他不能理解的就是日本，因為明明環境很乾淨，卻逃不過疫情延燒，好奇直問「日本是表面乾淨但衛生習慣很差嗎？」

這位網友文中表示，這陣子他關注新冠肺炎新聞，目前全世界一些大國都在大流行，「而這個病毒主要經過口沫等等體液傳染，西方國家日常很多親吻擁抱的親密接觸，所以大流行感覺可以理解」，但跟其他大流行的國家相比，他最不理解日本為什麼會有這樣的狀況。

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原PO也透露他會這樣想的原因，「以前去日本覺得他們環境很乾淨，也沒看到什麼常親吻擁抱的習慣，也沒看到咳嗽不遮掩還是吐痰的骯髒行為，但現在卻是大流行」，所以才好奇日本的整齊乾淨是不是表面的而已。

▲日本人的衛生習慣普遍都很好。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，就有網友認為跟日本人的習慣無關，「是真的國民習慣好，不是表面。會大流行純粹政府施政錯誤，口罩也不夠用，也沒有好好宣導疫情嚴重性導致」、「日本大流行你是從哪裡看來的？台灣到29號確診298人，日本是1693人，日本人數大概台灣的6倍，這樣叫日本大流行？」「就是政府的問題。」

不過也有人說，「我在日本工作一年多，大部份的日本同事感冒不會戴口罩、咳嗽也不會遮掩耶，雖然不確定是不是每個日本人都這樣，但我可以確定的是不是每個人生活衛生習慣都很好」、「台灣才髒吧！一堆人上廁所不洗手，更別說洗手乳了。」

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