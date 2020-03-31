川普放話拒付3000萬維安費　哈利「定居洛杉磯」回嗆：自己付

哈利一家在美加邊境關閉前，乘私人飛機飛抵洛杉磯。（翻攝自sussexroyal IG）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子美國女星梅根（Meghan Markle），預計英國時間3月31日會正式卸下皇室職務身分。哈利一家在美加邊境關閉前，乘私人飛機飛抵洛杉磯。對此，美國總統川普在個人推特上直言，「美國不會為他們支付維安費用。他們必須自掏腰包！」

據了解，哈利、梅根與兒子亞契1年維安費高達100萬美元（約台幣3,000萬元），他們雖然失去英皇室「殿下」頭銜，但仍是英國皇室的「家人」，行走國際的人身安全，受到關注。

川普30日在推特上說，「我是英國女王和英國的好朋友和仰慕者。之前傳出離開英國的哈利和梅根會永久居住在加拿大，現在他們離開加拿大來到美國，然而美國不會為他們支付維安費用。他們必須自掏腰包！」哈利發言人則反擊，他們的私人基金會將自行支付。

曾是演員的梅根在洛杉磯擁有朋友和工作人脈，也在洛杉磯成長，她的母親至今仍住在洛杉磯，生活上將有照應。如今她可以重啟演藝生涯，準備重返好萊塢。



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