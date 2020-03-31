小黃運匠加油省荷包　「中油Pay」再加碼最高回饋9.8%

▲響應油料補貼方案，中信銀行推出計程車業者使用「中油Pay」加油最高享9.8%回饋。（圖／中信銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

響應交通部提供計程車油料補貼方案，中信銀行宣布，即日起至今（2020）年6月30日止，「中油Pay」APP先儲值再加油，不僅享8.8%回饋，再加碼1%現金回饋，計程車業者最高可享9.8%回饋，而一般用車族請把握「週一中信加油日」，即日起至今年4月30日止，每逢週一加油也可享最高9.8%回饋。

中信銀行表示，配合交通部近期推出計程車油料補貼方案，中油開放受理計程車業者申請每月2,000元的油料補貼，並於即日起至今年4月15日止，提供行動捷利卡加值500元，加贈儲值金1,000元回饋一次。

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為響應交通部補貼方案，中信銀行加碼提供2大優惠，首先是即日起至今年6月30日止，計程車業者使用「中油Pay」APP線上儲值可先儲值再加油享8.8%回饋，再加碼1%現金回饋（每月回饋上限100元），最高可享9.8%回饋；第二，即日起至今年4月30日止，用車族逢「週一中信加油日」可同享最高9.8%的回饋。

中信銀行指出，「中油Pay」APP可於全台613家台灣中油直營站及917家加盟站使用，據點數量持續成長中，「中油Pay」APP自去（2019）年11月上線至今達4個月，累積註冊人次近35萬人，客戶使用滿意度逾7成，截至今年3月，累積交易筆數近100萬筆，為用車族首選的行動支付方式。

為滿足行動支付多元化需求，「中油Pay」APP即日起擴增停車代扣功能，客戶於「中油Pay」APP內完成車牌設定，可透過與麻吉付合作之路邊停車及市區停車於APP內進行付款，即日起至今年6月30日止可享每日一次、每次1小時的免費市區停車優惠（每月上限10次）及路邊停車首7筆每筆5元回饋。

此外，「中油Pay」APP今年第2季將陸續擴大至自助加油機台使用，卡友可再享自助加油每公升0.8元優惠回饋。