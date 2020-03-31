超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

▲信紘科經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備廠信紘科（6667）公布去年每股獲利1.15元，信紘科表示，考量公司財務體質健全、且資本公積充沛，將營運成果回饋全體股東，擬配發現金股利2元，現金配發率達1.74倍，依3月27日收盤價格57.1元計算，現金殖利率為3.5%，今日早盤最高來到58.8元，

信紘科去（2019）年合併營收為12.45億元，因策略性接單，帶動大型擴建廠案件的營收比重攀升，惟因大型擴建廠案件毛利率低於平均水準，使營業毛利1.77億元、年減38%；全年毛利率14.17%，較前年掉了10.2個百分點，來到低檔。

請繼續往下閱讀...

信紘科表示，去年因中科晶圓廠與南科先進製程廠的建置及擴充，廠務業務年增28.48％，由於施工進度符合預期，旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備的廠務系統設備需求逐步增溫；加上穩定施作拆移機服務工程認列公司，推進2019年下半年整體毛利率、營業利益率皆回升至16％、4％。

目前信紘科已於去年第三季正式推出的全新製程機能水設備，應用於先進製程，在矽晶圓片經蝕刻、黃光、EUV曝光後，使用機能水進行清洗，此設備獲得國際半導體大廠的Golden認證通過，有助拉升綠色製程解決方案的營收比重，增添信紘科未來整體營運穩健的成長表現。