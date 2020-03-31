　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 半導體設備廠信紘科 。（圖／記者周康玉攝）

▲信紘科經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備廠信紘科（6667）公布去年每股獲利1.15元，信紘科表示，考量公司財務體質健全、且資本公積充沛，將營運成果回饋全體股東，擬配發現金股利2元，現金配發率達1.74倍，依3月27日收盤價格57.1元計算，現金殖利率為3.5%，今日早盤最高來到58.8元，

信紘科去（2019）年合併營收為12.45億元，因策略性接單，帶動大型擴建廠案件的營收比重攀升，惟因大型擴建廠案件毛利率低於平均水準，使營業毛利1.77億元、年減38%；全年毛利率14.17%，較前年掉了10.2個百分點，來到低檔。

請繼續往下閱讀...

信紘科表示，去年因中科晶圓廠與南科先進製程廠的建置及擴充，廠務業務年增28.48％，由於施工進度符合預期，旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備的廠務系統設備需求逐步增溫；加上穩定施作拆移機服務工程認列公司，推進2019年下半年整體毛利率、營業利益率皆回升至16％、4％。

目前信紘科已於去年第三季正式推出的全新製程機能水設備，應用於先進製程，在矽晶圓片經蝕刻、黃光、EUV曝光後，使用機能水進行清洗，此設備獲得國際半導體大廠的Golden認證通過，有助拉升綠色製程解決方案的營收比重，增添信紘科未來整體營運穩健的成長表現。

ET快訊
WHO官員聽到「台灣」就斷訊　直接在官網遭除名！
漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」！　他一看價格秒笑：神操作
實踐大學確診老師行動軌跡曝光！已上8堂課　10接觸師生居家隔
快訊／北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」急封口
D奶實況主直擊SWAG拍片「崩潰逃出」　沐沐曝驚人收入…男優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

勞團要求「廠住分離」保障移工生命安全　勞動部回應了

小黃運匠加油省荷包　「中油Pay」再加碼最高回饋9.8%

高股息異軍突起！台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

新興亞股流出又見緩　台股選股可留意「防疫概念股」

防疫隔離假、防疫照顧假拉低平均工資　勞動部：計算時須排除

亞股早盤全面上漲！　菲股漲逾3.7％、台韓港股漲逾1％

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

勞團要求「廠住分離」保障移工生命安全　勞動部回應了

小黃運匠加油省荷包　「中油Pay」再加碼最高回饋9.8%

高股息異軍突起！台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

新興亞股流出又見緩　台股選股可留意「防疫概念股」

防疫隔離假、防疫照顧假拉低平均工資　勞動部：計算時須排除

亞股早盤全面上漲！　菲股漲逾3.7％、台韓港股漲逾1％

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

醫牙學系申請超篩嚴重！陽明醫學系招39人　一階472人通過

一定要有總冠軍！NBA季後賽可能改3戰2勝制　復賽考慮地點曝光

納智捷迎賓座椅在印度「發揚光大」？90度旋轉方便老年人上下車

説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

中職／小男孩全新風格！樂天桃猿2020主題曲MV登場

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

N號房舉報男驚傳自殺！　「受訪遭人格侮辱」崩潰…尋死第一現場曝光

陳玉珍堅守「中華民國」　酸蘇貞昌：台灣國行政院長？

1家6口超麻煩！他嘆「為何不開放1人領全家人口罩」　網破盲點全搖頭

財經熱門新聞

裕隆2019年慘虧244億元！將減資36%彌補虧損

郭台銘致上最深敬意　臉書追悼郝柏村

王品股東會紀念品出爐！網嗨：2200元餐飲禮券「史上CP值最高」

泰山沒有賺很大　卻懷金雞母人人都想搶

影／金融股怎麼選？　財經專家：3大條件挑出這5檔存股標的

王品股價跳空漲停　網嗨：零股可換2200元餐券

「85元換2200餐券」最終日　王品直接跳空近漲停

燦坤又傳董事長異動　陳彥君回鍋4個月閃辭

政府紓困措施明快具體　落實「民富才能國強」為政之道

病毒嚇趴國際油價 創18年來新低紀錄

西德州原油再現1字頭...今早反彈逾3%

Taiwan Can Help!經濟部：台澳防疫物資合作再衝一波

康那香加緊增產口罩　搬出塵封5年機台

金融股王上海商銀　配發現金股利2.05元

更多熱門

相關新聞

台股早盤上漲150點！美股回神收高　指數挑戰躍上9800點

台股早盤上漲150點！美股回神收高　指數挑戰躍上9800點

美股昨日再度反彈走高，四大指數收盤漲幅皆逾3%，台股今（31）日開盤上漲60點、以9689點開出。

台股收盤下跌69點　低點反彈逾200點...9600點失而復得

台股收盤下跌69點　低點反彈逾200點...9600點失而復得

台股早盤下跌逾200點！道瓊重挫逾4%　指數失守9500點關卡

台股早盤下跌逾200點！道瓊重挫逾4%　指數失守9500點關卡

張淑芬為公益奔走　張忠謀叮嚀：不准握手

張淑芬為公益奔走　張忠謀叮嚀：不准握手

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

關鍵字：

信紘科半導體製程半導體設備台積電製程機能水綠色製程

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面